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В Поморье активисты "Единой России" поздравили матерей мобилизованных

В День матери представители общественной приемной «Единой России» совместно с Губернаторским центром навестили семьи мобилизованных жителей Архангельской области.

Активисты поздравили жён и матерей защитников, вручили цветы и подарки. 

«День матери призван подчеркнуть важную роль матери в жизни каждого человека, выразить благодарность, любовь, и заботу. Сегодня, когда наши бойцы защищают Родину от угрозы распространения нацизма, их матери и жены, которые ждут возвращения своих мужчин с победой, особенно нуждаются в поддержке», - отметила заместитель руководителя волонтерского центра «Единой России» Софья Смолина.


28 ноябрь 10:44 | : Политика

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