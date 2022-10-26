В Поморье активисты "Единой России" поздравили матерей мобилизованных

В День матери представители общественной приемной «Единой России» совместно с Губернаторским центром навестили семьи мобилизованных жителей Архангельской области.
Активисты поздравили жён и матерей защитников, вручили цветы и подарки.
«День матери призван подчеркнуть важную роль матери в жизни каждого человека, выразить благодарность, любовь, и заботу. Сегодня, когда наши бойцы защищают Родину от угрозы распространения нацизма, их матери и жены, которые ждут возвращения своих мужчин с победой, особенно нуждаются в поддержке», - отметила заместитель руководителя волонтерского центра «Единой России» Софья Смолина.