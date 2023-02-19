В Архангельске "Единая Россия" отметила День защиты детей футбольным турниром

Футбольные состязания с участием детских команд стали неотъемлемой частью празднования 1 июня.

Региональное отделение «Единой России» каждый год проводит такие мероприятия. Главная цель – приобщить детей к спорту, сплотить команды, в духе честной, соревновательной борьбы выявить победителей.

Один из инициаторов турниров, партийный активист Владислав Жгилев рассказал, откуда родилась идея проведения соревнований.

«Смотрел, как дети играли в футбол во дворах, по щебенке, без всяких условий. Это сейчас начали внимание уделять детскому спорту, полей много сделали. Хочется, чтобы у ребят были условия для развития их увлечений. Вдруг среди них бегает будущий чемпион!».

На поле лицом к лицу сошлись 4 команды из Архангельска и Северодвинска. Всем ребятам по 14- 17 лет. Одна из команд представляет Соломбальский округ. Члены общественного совета Соломбалы пришли поддержать команду. Они также оказали спонсорскую помощь в проведении турнира.

«Спорт – уникальное направление развития человека. Оно предполагает часы, дни, годы напряженных тяжелых тренировок, чтобы выйти на соревнования и показать все, чему научился за этот период.

Поддержка спорта для нас - это системная задача. «Единая Россия» уделяет особое внимание развитию детского спорта, в том числе дворового. Сегодня мы хотели дать возможность преимущественно дворовым командам сыграть на профессиональном стадионе, чтобы они могли продемонстрировать наработанные навыки, личное мастерство и командную игру», - член общественного совета Соломбальского округа Архангельска Владимир Самофалов.

Общественник добавил, что АО «Севералмаз» также активно участвует в спортивной жизни региона. На предприятии существует группа поддержки команды «Водник». Ее он считает всероссийским брендом. Болеть на игры любимой команды они приходят с атрибутикой и флагами, что сплачивает спортсменов и болельщиков.

«Мы всегда оказываем помощь детским командам в различных соревнованиях, в различных направлениях спорта, это не только футбол, но и бокс, хоккей, карате. Чтобы дети росли здоровыми, сильными, направляли свою энергию в позитивное, созидательное русло», - добавил член общественного совета Соломбальского округа Аркадий Пороховник.

Несмотря на северную погоду, все команды показали достойный результат. По итогам нелегкой борьбы с падениями, пенальти, опасными моментами главный приз турнира – кубок чемпиона достался команде «Звезда» (Архангельск). 2-ое место – команда «Звезда» (Северодвинск), 3-е место – «Либертат» (Архангельская воспитательная колония УФСИН), 4-ое место заняла команда «Соломбалец».