Александр Фролов оценил работу региональной инвестиционной программы

На сессии областного Собрания в рамках «Правительственного часа» депутаты заслушали информацию об исполнении областной адресной инвестиционной программы в 2022 году и ее реализации в текущем году.

Как отметил председатель комитета облсобрания по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Александр Фролов, бюджетные инвестиции были направлены на строительство и реконструкцию социальных объектов, а также жилищное и дорожное строительство. Все объекты необходимы для повышения качества жизни максимального числа жителей Поморья.

- Всего в 2022 году на эти цели было израсходовано почти 10,5 млрд. рублей, в том числе 7,2 млрд. рублей – из федерального бюджета. По сравнению с 2020 годом объем финансирования по программе вырос на 31%. Средства были направлены на строительство, реконструкцию и приобретение 94 объектов. Более 3,2 млрд. рублей инвестировано в сферу здравоохранения, в частности, завершен 1-й этап строительства нового корпуса областной детской клинической больницы, 3 млрд. – в сферу образования, в Архангельске построена самая большая в городе школа на 1600 мест, почти 2 млрд. – в дорожное строительство, 900 млн – в коммунальную и инженерную инфраструктуру. В рамках программы переселения из аварийного жилья в эксплуатацию введено 17 жилых домов площадью 54,6 тыс. кв. м, что на 52% больше чем в 2021 году, - отметил Александр Фролов.

В текущем году по программе осуществляется финансирование 102 объектов (в т. ч. 48 – переходящих) на сумму свыше 9 млрд. рублей. В частности запланирован ввод в эксплуатацию 47 жилых домов площадью 102 тыс. кв. м, предназначенных для расселения аварийного жилфонда.

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали правительству Архангельской области: обеспечить в текущем году контроль за вводом в эксплуатацию объектов; организовать взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями по технологическому подключению к инженерным сетям строящихся и вводимых в эксплуатацию объектов; обеспечить соблюдение графиков финансирования по программе и привлечение дополнительных средств из федерального бюджета.

– Со стороны муниципалитетов в приоритетном порядке необходимо обеспечить контроль за ходом строительства объектов муниципальной собственности, планируемых к вводу в эксплуатацию в 2023 году в рамках реализации национальных проектов, а также проработать вопрос максимальной оптимизации сроков подготовки и согласования градостроительной документации и выдачи разрешений на ввод объектов муниципальной собственности в эксплуатацию. Важно также обеспечить контроль за исполнением подрядчиками графика выполнения строительно-монтажных работ на объектах, а также ведение претензионной работы в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами, – подчеркнул Александр Фролов.