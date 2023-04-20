На сессии АОСД "Единая Россия" положит конец ночной монополии "наливаек"

Одной из важных инициатив стала инициатива, внесенная губернатором Архангельской области Александром Цыбульским о расширении перечня граждан, которые смогут получить единовременную выплату в размере до 100 тысяч рублей на социальную газификацию индивидуальных жилых домов. Если раньше право на льготу имели только семьи мобилизованных граждан и ветераны боевых действий, то теперь эту льготу получат члены семей военнослужащих, добровольцев, сотрудников ОВД и УФСИН, участвующих в специальной военной операции. Категория участников СВО, которая сможет воспользоваться правом на бесплатную юридическую помощь так же расширена. Воспользоваться правом смогут и участники добровольных формирований.

«Законопроекты имеет важную социальную значимость. В течение полутора лет с коллегами на федеральном и региональном уровне разрабатываем меры поддержки землякам-участникам СВО. Данными законопроектами мы расширяем категории благополучателей. Все участники СВО и их семьи независимо от того, профессиональный ли это военнослужащий, мобилизованный гражданин или доброволец. Всем важно обеспечить справедливую, равную помощь», - прокомментировал руководитель фракции «Единая Россия» Иван Новиков.

На заседании рассмотрели законопроект, который позволит медицинским работникам со стажем более 10 лет, проживающим в служебном жилье не менее 10 лет, приватизировать его. Это еще одна мера, которая позволит решить кадровый вопрос в здравоохранении. При этом депутаты отметили необходимость наращивать строительство служебного жилья для медицинских работников на селе.

Будет усовершенствована выплата регионального материнского капитала. Сразу после рождения (усыновления) третьего или последующих детей многодетные семьи получат право на маткапитал. Ранее срок составлял от двух месяцев до года, как сейчас. Что особенно важно, семья сохраняет эту возможность и в случае достижения старшими детьми 18-летия. Это позволит защитить интересы семей, которые теряли данную меру поддержки после совершеннолетия детей.

«Мы сталкивались с такими случаями, когда 2 месяца становились решающими, и из-за этого срока семья успевала потерять статус многодетной семьи, например в случае наступления совершеннолетия старшего ребенка. И если изначально при рождении ребенка семья могла получить выплату, то по истечении 2 месяцев теряла это право. Эту социальную несправедливость предлагается устранить», - выступил с докладом заместитель министра труда, занятости и социального развития Архангельской области Владимир Торопов.

Изменения планируется внести, начиная с 1 января 2021 года. За этот период 3 многодетные семьи получили отказ в материнском капитале именно по этой причине.

Еще одним областным проектом предлагается перевести детские дома из ведения министерства образования в ведение министерства труда, занятости и социального развития. Это 22 детских дома. Это позволит обеспечить единую ведомственную подчиненность организаций для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и органов опеки и попечительства. В настоящее время полномочия разделены между двумя министерствами: министерством образования и министерством труда, занятости и социального развития

«Законопроект поможет устранить межведомственные барьеры в сфере опеки и попечительства. В рамках единого министерства, где будут аккумулированы все ресурсы социального обслуживания, органы опеки и попечительства муниципальных образований, детские дома, будет запущена более эффективная работа по обеспечению защиты прав детей. При этом для работников детских домов будут сохранены все льготы, положенные для педагогических работников, если организация осуществляет образовательную деятельность и уровень зарплаты. Для специалистов органов опеки условия труда так же остаются прежними», - добавила председатель комитета по культурной политике, образованию и науке Ольга Виткова.

Иван Новиков поручил депутатам держать на контроле передачу учреждений из одного ведомства в другое в своих округах.

Председатель комитета по законодательству и вопросам местного самоуправления Игорь Чесноков с целью дополнительной поддержки территориального общественного самоуправления предложил создание регионального ресурсного центра по развитию ТОСов.

«Это некоммерческая организация, которая будет оказывать организационные, методические, консультационные, юридические услуги по вопросам организации и осуществления деятельности ТОСам, органам местного самоуправления, инициативным группам граждан и некоммерческим организациям, заинтересованным в развитии своей территории», - прокомментировал парламентарий.

Александр Дятлов вышел с законодательной инициативой по изменениям в федеральный закон по ограничению работы «наливаек». Речь идет о предоставлении субъектам Российской Федерации право устанавливать дополнительные ограничения времени продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. В случае принятия изменений Государственной Думой в Архангельской области планируется запретить «наливайкам» торговлю спиртным в ночное время.