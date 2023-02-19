Архангельские волонтеры возложили цветы к Вечному огню в Луганске

На Донбассе продолжает работать культурная миссия из Архангельска.

В Архангельске все знают про английский танк Мк.V. Два таких же были установлены в Луганске по приказу наркома обороны маршала Ворошилова в 1938 году. Они являются частью мемориального комплекса «Памятник Борцам Революции».

Члены гуманитарной миссии из Архангельска сегодня возложили цветы к Вечному огню и посетили краеведческий музей Луганской народной республики. Девять лет назад мемориал и музей получили повреждения от обстрелов. А в этом году при поддержке России в музее открылась экспозиция, посвященная новейшей истории Донбасса.

- Вот как раз для этого музеи и должны работать и для этого люди должны ходить в музеи. Может написать один историк из Львова, а один – и другого места, и это будут совершенно разные интерпретации событий. Мы знаем, что Ющенко сделал Бандеру «героем», но мы знаем, что это неправда, и никакой он не герой. И поэтому нужно основываться на фактах, на исторических документах, которые мы видим в музее, - рассказала научный сотрудник Луганского краеведческого музея Яна Задорожная.

В музее бережно хранят память об истории Луганщины – с древнейших времен до наших дней. А город живет обычной, мирной жизнью. Жительница Луганска Любовь Максимовна родилась в 1941 году, под бомбами, и не чаяла, что придется вновь пережить войну уже в старости.

- У меня 49 лет стажа, а пенсия 10 тысяч рублей, что-то маловато. Может что-то Россия подкорректирует. С водой, с газом у нас нормально, воду стали давать круглые сутки, спасибо и газ пока есть, слава Богу, - поделилась Любовь Максимовна.

И еще одно общее есть у Архангельска и Луганска. Это памятник святым благоверным Петру и Февронии Муромским. И также как в столице Поморья в столице Луганской народной республики к этому памятнику приезжают молодые семьи. Сегодня в Луганске ничто не напоминает о войне. Работают магазины, рынки общественный транспорт. Но все жители города понимают благодаря кому у них мирное небо над головой.