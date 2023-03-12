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Игорь Чесноков хочет побороться в сентябре за депутатский мандат

Депутат областного Собрания Игорь Чесноков заявил об участии в предварительном голосовании «Единой России», чтобы побороться за депутатский мандат в сентябре. 

Зампредседателя областного Собрания депутатов, председатель комитета по законодательству и вопросам местного самоуправления, опытный законотворец Игорь Чесноков представляет интересы самого крупного избирательного округа, куда входит Верхнетоемский и Вилегодский округа, Красноборский и Ленский районы. В своей карьере уже избирался депутатом Архангельского областного Собрания четырёх созывов.

За свою плодотворную законотворческую деятельность награжден медалью «За заслуги перед Отечеством II степени», входит в состав комитета по местному самоуправлению Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Осуществляет контроль за законодательным обеспечением реализации в Архангельской области приоритетных национальных проектов «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Культура».

Имеет два высших образования  - учителя истории, обществоведения и методиста по воспитательной работе, и специалиста по муниципальному и государственному управлению. Отучившись в Поморском педагогическом университете в Архангельске, отправился работать в с. Вознесенское, Верхнетоемского района. Свою трудовую деятельность начал по специальности – сначала работал учителем истории, а  потом и заместителем директора Афанасьевской школы. Уже в 30 лет становится директором школы, где всего проработал 14 лет. За время его управления школа была признана одной из лучших в Архангельской области.

Возглавлял Совет директоров школ района. Был автором районной молодежной программы, которая была реализована в Верхнетоемском районе в 1998-2000 годах.

Игорь Чесноков будет баллотироваться в областное Собрание в пятый раз.

Он признается, что во многом становлению его как личности он обязан жизни в Верхнетоемском районе и людям, с которыми он трудился. Именно там, работая в глубинке, он научился видеть и решать проблемы односельчан, объединять людей для достижения результата.

Благодаря его упорной работе в районе удалось решить многие проблемы. Так была построена Горковская школа в Верхнетоемском районе и начальная школа в Красноборске, обустроена дамба в районе Смагино Красноборского района, мост через речку Верхняя Тойма, установлено спутниковое оборудование для телефонной связи на Вые и завершилась масштабная реконструкция дороги Усть-Вага-Ядриха.

Парламентарий и его комитет в разные годы были инициаторами важных законов. Один из них – о закреплении особого финансирования малокомплектных школ без учета численности детей в классе, который спас от закрытия десятки сельских школ. Комитет по образованию и науке областного Собрания, который он возглавлял два созыва, вел самую бурную законотворческую деятельность, продвигал законы о поддержке молодых талантов, об уполномоченном при губернаторе Архангельской области по правам ребенка, о кадетском образовании. Вносил многочисленное количество поправок в областной закон «Об образовании» в сфере профориентации, молодежной политики и спорта. Один из ярких законов – позволил школьникам не прошедшим аттестацию в 9 классе, продолжить обучение в колледже без аттестата. Благодаря этому удалось снизить количество правонарушений среди молодежи, ребята получили профессию. 

Сейчас Игорь Чесноков возглавляет комитет областного Собрания по законодательству и вопросам местного самоуправления. В свое время он был активным сторонником развития ТОСовского движения в области, автором закона о государственной поддержке ТОСов, организатором первых региональных конференций ТОС, разработчиком спецкурса по ТОС для студентов. 

«Убеждён, что успешность преобразований в каждом округе зависит не только от дополнительного финансирования. Необходима и система постоянной обратной связи между властью и населением. Поэтому поддерживаю формирование общественных советов в муниципальных округах на территории всех упраздненных поселений.

На мой взгляд, это абсолютно правильно для выстраивания диалога власти и населения на местах. Ведь хоть депутатского корпуса сейчас там нет, но есть активные люди: представители различных учреждений и организаций, ТОСов, женсоветов, ветеранских и молодежных объединений.

Общественные советы на местах при взаимодействии с органами исполнительной власти во многом могут определять приоритеты на территории. Уверен, если будет желание и умение с обеих сторон выстраивать этот диалог, то при имеющейся господдержке муниципальных округов вместе решать местные проблемы можно будет гораздо быстрее и эффективнее», - отметил Игорь Чесноков.

24 апрель 12:51 | : Политика

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