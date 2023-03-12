Экс-министр спорта Багрецов возглавил Олимпийский совет Поморья

Об этом бывший глава спортивного ведомства радостно сообщил в социальных сетях. И присовокупил – «нам предстоит большая работа по развитию Олимпийского движения в Архангельской области».

Напомним, Андрей Багрецов расстался с министерской должностью в конце 2022 года. Его отставка была предсказуемой – незадолго до этого губернатор Александр Цыбульский прилюдно разнес стиль его работы. Если коротко – Багрецов работает не на результат, а на отчеты, то есть, освоение финансовых средств в рамках государственно-частного партнерства.

В связи с вышеизложенным, нашим наблюдателям становится боязно за будущее Олимпийского движения в Поморье. Впрочем, как знать…