В правительстве Архангельской области появился новый министр

Александр Сметанин занял пост министра имущественных отношений.

Несмотря на относительную молодость (см. фото), имеет солидный опыт работы чиновником – 15 лет в региональном правительстве. Окончил Международный университет природы, общества и человека «Дубна» по специальности «Юриспруденция». Работал в Архнаркоконтроле и Архангельской таможне, трудился в ЗАО «Мостоотряд №9».

С 2007 года в региональном министерстве имущественных отношений Александр Николаевич прошел путь от специалиста 1-го разряда до заместителя министра – начальника отдела управления государственным имуществом.

Губернатор Александр Цыбульский так напутствовал нового главу ведомства на предстоящие свершения:

- Это и строительство межвузовского кампуса «Арктическая звезда», и создание новой территории опережающего развития. Реализация задач в рамках решений, принятых на заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, требует слаженной командной работы и всестороннего содействия. На этапе становления проектов роль министерства является одной из ключевых, прошу держать такие вопросы на особом контроле.