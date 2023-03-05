"Единая Россия" наметила планы на ближайшую сессию АОСД

Накануне сессии регионального парламента, в Архангельском областном Собрании депутатов состоялось очередное заседание фракции «Единая Россия».

Одним из вопросов повестки стали изменения в областной бюджет 2023 года. В ходе поступления части средств в региональную казну в декабре прошедшего года, в том числе – возврата неиспользованных целевых субсидий, на едином казначейском счете образовался остаток в размере 3 млрд рублей. На ближайшей сессии областного Собрании эти средства будут распределены в приоритетном порядке.

Как пояснила министр финансов Архангельской области Елена Усачёва, около 90% средств будут направлены в «Фонд развития территорий» для реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Более 240 млн рублей будут направлены на развитие транспортной системы Архангельской области. Из которых около 25 млн рублей – на ремонт автомобильных дорог общего пользования в г. Сольвычегодске. 10 млн рублей заложены в региональном бюджете для строительства проезда к строящемуся детскому саду на 280 мест в округе Варавино-Фактория г. Архангельска, а также 25 млн рублей на ремонт дворовых и внутриквартальных проездов в областном центре.

Кроме того, практически 75 млн рублей будут направлены на финансирование предоставления жилищных сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на приобретение жилых помещений на территории Архангельской области. Более 30 млн рублей предлагается направить на социальные выплаты для медицинских работников.

Отдельное внимание депутаты фракции уделили вопросу внесения изменений в областной закон о размере налоговой ставки при применении упрощённой системы налогообложения. Поправками предлагается расширить перечень труднодоступных местностей Поморья в целях применения пониженных налоговых ставок для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.

«На сегодняшний день под действие этого закона попадает 413 населённых пунктов. В случае принятий изменений, их количество увеличится до 796. А количество субъектов малого и среднего предпринимательства, попадающих под действие данного закона увеличится с 36 до 77», - сообщил министр экономического развития, промышленности и науки Виктор Иконников.

Заместитель председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по социальной политике и здравоохранению Михаил Авалиани отметил, что данный вопрос прорабатывался уже длительное время, однако не затрагивает интересы жителей островных территорий.

«Среди территорий, на которых предприниматели не могут воспользоваться льготной налоговой ставкой входят острова Кего, Хабарка и Бревенник. Тот факт, что они входят в состав Архангельска, не делает их более доступными. Предприниматели доставляют продукты питания через ледовые и водные переправы, что прямо влияет на ценообразование», - подчеркнул Михаил Авалиани.

Как пояснил член комитета Архангельского областного Собрания по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Андрей Малыгин, имеющиеся критерии в законопроекте не позволяют причислить островные территории вблизи Архангельска к труднодоступным. Поэтому, комитет рекомендовал дополнительно проработать вопросы по включению островных территорий, а также ряда муниципальных образований вблизи Котласского округа в категорию труднодоступных в рамках второго чтения.

«Вопрос относительно поддержки малого и среднего предпринимательства на островных территориях обсуждается уже второй год. За счёт удалённости территорий, предприниматели изначально проигрывают в конкурентной борьбе из-за высоких издержек. В этом случае пониженная налоговая ставка может стать той мерой поддержки, которая минимизирует транспортные расходы. В свою очередь поддержка малого и среднего бизнеса прямо влияет на развитие островных территорий в частности», - подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов Иван Новиков.

В ходе заседания фракции «Единая Россия» также было уделено внимание законопроекту, направленному на развитие института сельских старост. Такая общественная должность возлагает на человека полномочия представлять интересы жителей села при взаимодействии с местной властью. Также, он своевременно передает им необходимую информацию по вопросам организации и осуществления местного самоуправления.

Инициатором поправки выступил председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по законодательству и вопросам местного самоуправления Игорь Чесноков.

«В целях стимулирования развития института сельских старост, предлагается закрепить возможность проведения конкурса на лучшую организацию работы сельского старосты. Такой опыт есть в других регионах страны, и он себя достаточно хорошо зарекомендовал. К примеру, подобный конкурс проводится в Вологодской области, и там к настоящему времени насчитывается около 1500 сельских старост. Для сравнения – в нашем регионе их сейчас всего 30 человек. Мы рассчитываем, что благодаря поддержке со стороны власти, статус сельского старосты будет значительно выше, и этот институт получит своё развитие», - подчеркнул Игорь Чесноков.

Все рассмотренные вопросы в ходе заседания были единогласно поддержаны членами фракции «Единая Россия».