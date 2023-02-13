В архангельской школе появилась именная парта Александра Сурина

Александр Сурин настоящий герой нашего времени. Он закончил 26-ую школу в родном Архангельске в 2016 году. После окончания школы парень решил связать свою судьбу с военным делом. Закончил Ярославское высшее военное училище противоздушной обороны. Далее продолжил военную службу в 20 зенитном ракетном полку 4 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Будучи лейтенантом Александр в составе своего подразделения выполнял боевые задачи по освобождению Донецкой и Луганской народных республик. Благодаря своим умелым профессиональным действиям он по своей инициативе спас тысячи своих сослуживцев и мирных жителей Донбасса, защищая небо от летательных аппаратов противника, заслужив первый орден Мужества.

8 июля 2022 года, выполняя боевую задачу на своём посту, Александр героически погиб, защищая мирное население Донбасса, и тем самым до конца выполнил свой воинский долг и предназначение мужчины, как защитника Отечества. В марте 2022 года за боевые заслуги награждён орденом Мужества.

В торжественной церемонии открытия парты участвовал заместитель председателя Архангельской городской Думы Рим Каллимулин и директор ООО «Регион-лес» Дмитрий Гвоздев.

«Мы никому не отдадим Победы, ни перед кем мы не склоним знамён. На нас глядят из бронзы наши деды, и мы не забудем их имен. Ничего дороже нет, кроме Родины любимой. От нее и в душах свет у солдат неугасаемый. Вечная память нашим погибшим героям, нашим защитникам, нашим бойцам. Конечно, жаль, что такие молодые ребята погибают, защищая границы нашей родины, тем более он был нашим земляком, из округа Варавино-фактория. Низкий поклон родителям за героя», - обратился к школьникам и родителям Рим Калимуллин.

На открытии парты присутствовали и родители Александра, сослуживец, одноклассники. Все с теплотой вспоминали юношу. В честь такого события посетили школу и совет ветеранов округа, представители специального отряда Росгвардии.

«Это был простой парень, целеустремленный, цельный, добрый. Всегда приходил на помощь. Участник патриотического объединения «Легион». С успехом учился, имел много друзей, занимался спортом», - рассказывает директор школы Татьяна Буланова.

Право сидеть за партой достается самому успешному ученику. Им оказалась ученица 7 класса Анна Пестова. Аня отличница, защищает честь школы в конкурсах, олимпиадах. Ей пожелали хранить достоинство и честь героя. Ученица пообещала хорошо учиться, вести здоровый образ жизни, любить родину.

«Саши нет рядом с нами, но по-прежнему он собирает вокруг себя людей. Мы говорим спасибо Саше за урок любви, мужества, доброты, который он нам преподнес», - сказала Татьяна Буланова.



