В Архангельской области "Единая Россия" начинает несколько новых проектов

Фракция «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании провела заседание и поддержала несколько законопроектов.

Все категории военнослужащих, проходящие службу в зоне СВО, получат дополнительные меры поддержки для отдыха и оздоровления детей. В список входят сотрудники ОВД, УФСИН, мобилизованные, добровольцы, в том числе погибшие при исполнении обязанностей.

Документом предусматривается полная или частичная оплата стоимости путевок, проезда к месту отдыха и обратно для организованных групп детей, стоимости услуг сопровождающих их лиц, а также полная оплата питания детей в лагерях с дневным пребыванием.

«Мы устанавливаем конкретную сумму, которая будет в виде сертификата. Родителям будет предоставлен сертификат. Они будут решать частично или полностью оплачивать путевку. Такая же система действует для детей из семей с трудной жизненной ситуацией, детей-инвалидов», - рассказал министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Игорь Скубенко.

Какие средства понадобится выделить из бюджета на реализацию инициативы говорить пока сложно. Заявочная компания только началась. Пока на эти цели предусмотрено около 570 млн. рублей. В области проживает порядка 1600 детей, которые смогут воспользоваться новой мерой поддержки.

«Из имеющегося опыта скажу, что в прошлом году около 30% детей школьного возраста использовали возможность отдохнуть с использованием сертификата. В этом году с учетом новой меры поддержки планируем отправить на отдых около 480 детей из семей военнослужащих», - добавил он.

Фракция поддержала внесение изменений в жилищный кодекс для приведения к соответствию с федеральным законом. Пояснил изменения председатель комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству Виктор Заря.

«Этим мы включаем минимальный перечень работ, которые выполняются по капитальному ремонту, разъясняя его. Допустим, ремонт свайного основания. В данном перечне будет расписано, какие свайные основания могут быть. Чтобы подрядные организации, выполняющие ремонт, опирались на этот перечень. Таким образом, мы делаем капремонт более качественным. Что, несомненно, служит интересам наших сограждан».

Руководитель фракции Иван Новиков рассказал депутатам об итогах первого этапа конкурса «Помни их имена». В прошлом году по инициативе фракции «Единая Россия» в областном Собрании было выделено 20 млн. рублей на ремонт и восстановление памятников.

«Активисты, инициативные группы в муниципалитетах, районах подготовили свои проекты. К нам поступило 100 заявок практически со всех районов области на 39 млн. рублей. Это больше той суммы, которую мы выделили. По инициативе фракции будем поднимать вопрос о дополнительном финансировании», - отметил Иван Новиков.

С 10 по 27 февраля на территориях пройдут общественные советы, куда войдут и депутаты от фракции «Единая Россия». С 7 по 21 марта состоится финальный отборочный этап, на котором экспертный совет во главе с Иваном Новиковым определит победителей. Ремонтные работы памятников могут начаться уже с марта.