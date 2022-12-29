Игорь Орлов собирается вернуться в Архангельскую область?

С таким сенсационным заявлением выступил «The Moscow Post» с ссылкой на собственные источники в регионе, впрочем, не указывает, в каком качестве. По версии издания, на такой шаг бывшего губернатора Поморья сподвигли проблемы на петербургской «Северной верфи», которую он возглавляет с лета 2020 годы.

В качестве аргумента к возвращению приводятся слова архангельских коммунистов, три года назад посчитавших, что в условиях наступления пандемии глава региона должен закончить начатые дела, и потом только подавать прошение об отставке. Однако напомним, что Орлов уходил не по своей воли, а по прибытии в Архангельск замены – Александра Цыбульского.

Далее идет перечисление орловских грехов – строительство мусорного полигоны на Шиес, сокрытие факта ядерного взрыва на морском полигоне в Неноксе, ущемление прав граждан, коррупция в рядах его соратников и тд.

Объективный анализ деятельности Орлова на посту губернатора Архангельской области читайте здесь.

Наблюдатели от редакции считают, что версия с возвращением Игоря Анатольевича не стоит и выеденного яйца… разве только не по своей воле. Остается понять, зачем московскому изданию нужна эта псевдосенсация.