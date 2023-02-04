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"Не наш человек". "Единая Россия" ответила за депутата Арсеева

Поводом к этому послужили сразу несколько публикаций в региональных СМИ, где депутат Котласского городского Совета Анатолий Арсеев, обвиняемый в дискредитации Вооруженных Сил РФ, назывался членом «Единой России» или добровольно вышедшим из партии.

Пресс-служба «Единой России» уточняет, что данный гражданин действительно являлся членом партии и избирался под ее знаменами, но в 2019-м был исключен как из рядов, так и из фракции. А это, согласитесь, не равноценно добровольному выходу.

Причины исключения не уточняются.

Отметим, ранее Арсеев уже был оштрафован за негативные высказывания в адрес проведения СВО.

04 февраль 08:18 | : Политика / Скандалы

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