Архангельский сенатор сравнил уровни медпомощи на селе и в городах

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко выступил на «правительственном часе» очередного заседания Совета Федерации. Темой выступления стала государственная политика в сфере охраны здоровья матери и ребенка. Михаил Мурашко отметил, что охрана здоровья матери и ребенка – приоритет работы Министерства, в целом, и одно из главных направлений государственной политики. Он сообщил, что в стране достигнут исторический минимум по показателю младенческой смертности, также удалось значительно снизить материнскую смертность.

Министр рассказал о развитии необходимой инфраструктуры и технологий в рамках национального проекта «Здоровье», создании перинатальных центров, настройке системы здравоохранения под потребности каждого конкретного региона и пациента.

Отвечая на вопрос сенатора Виктора Новожилова об обеспеченности детей различными лекарственными формами, министр отметил, что в современных условиях реализуются новые подходы по обеспечению лекарственными препаратами, в минздраве создана комиссия по быстрому допуску новых лекарственных препаратов на рынок. В ряде ситуаций использование препаратов вне инструкций, когда по ряду жизненных показаний это необходимо. В целом детские поликлиники более чем на 90 процентов оснащены современными медицинскими изделиями. «В этих организациях созданы комфортные условия для оказания медпомощи в соответствии с современными требованиями и для одновременного пребывания детей и родителей, - подчеркнул Михаил Мурашко.

По мнению Виктора Новожилова, очень важно, чтобы доступность лекарствами была не только у жителей крупных городов, но и на селе. Это же и касается реновации инфраструктуры здравоохранения.

«У жителей сельской территории должен быть такой же уровень социальной защищенности, что и у жителей в городах. К сожалению, было время, когда систему здравоохранения пытались оптимизировать, сейчас мы отошли от такой практики. В сельских поселениях строятся новые ФАПы, в районных центрах ремонтируются больницы. Очень важно, чтобы на селе и в малых городах появлялись молодые специалисты в области здравоохранения. Этот вопрос постоянно держу на контроле», - подчеркнул сенатор.