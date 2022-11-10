Дмитрий Морев поставил огромный минус МДУ за состояние остановок

О сегодняшней поездке по городу, утопающему в снегу, рассказал глава Архангельска:
- С директором МДУ Михаилом Гениным оценили результаты работы по уборке дорог и тротуаров за последнюю неделю. Количество техники в ночной период увеличено до 75, ведь именно ночью самосвалы вывозят снег быстрее, а значит эффективнее. Результаты усиления уже видны, но и нареканий к подрядчику достаточно много.
В первую очередь направились по тем проблемным точкам города, о которых писали мне жители. Например, территория у МРВ и ул. Маяковского в районе коррекционной школы-интерната. И там, и там работа по вывозке снега ведется. На Маяковского я пообщался с водителем спецтехники – заверил, что расчистят до двух полос под самый борт. Тротуары также расчистят. На площади у Морского-речного вокзала трактора сгребают снег для ночной вывозки, вдоль дороги уже идет погрузка. В ужасном состоянии подходы к остановке – это огромный минус МДУ. Исправят в ближайшее время.
Отдельные задачи по уборке ледяных глыб и грязных куч поставил по территориям вдоль Ленинградского, Воронина, Никитова, Воскресенской, Никольскому проспекту.
Последние дни ежедневно вывозится около 2600 тонн снега, а всего с начала зимы уже 50 тысяч тонн на полигоне. Это значительный показатель, его нельзя снижать. Особый упор поставил подрядчику на вывоз снега с тротуаров, многие из которых расчищены до асфальта, автобусных карманов и павильонов, а также с дорог третьей категории. Ранее здесь только раздвигали снег по сторонам. Дополнительных усилий требует проверка и освобождение подходов к пешеходным переходам – не везде они без «каши» и наледи. Жалоб от горожан становится меньше, но по-прежнему каждой уделяем внимание. Спасибо, что информируете!