Сенатор Новожилов впечатлился ледовыми гонками в Вельском районе

В Вельском районе завершился первый этап автогонок «Yuka Fest Ледовая миля». Старт первому этапу соревнований по ледовой трассе на мотоциклах и автомобилях дали 7 января. В нем приняли участие спортсмены из 14 регионов России. Это Вельский и Устьянский районы, Архангельск, Северодвинск, Вологда, Ульяновск, Москва, Орел, Тольятти и Кирово-Чепецк, Сочи и другие.
В этом году мероприятие проходит в новом формате: спортсмены соревнуются в нескольких номинациях. Гонки разбиты на четыре этапа. Заезды автомобилей проходили поочередно с гонками мотоциклов в классе «Эндуро». Особого драйва данному мероприятию придала гонка профессионалов — автогонщиков. В мотогонках в классе «Эндуро» серебро завоевал вельчанин Евгений Меньшиков. Среди юных автогонщиков второе место занял Егор Подолян, бронза – у Алены Боковиковой. Весь пьедестал в классе «девушки» заняли вельчанки: победитель заезда – Оксана Подолян, второе место – у Марии Горбуновой, на третьей ступеньке пьедестала – Евгения Некрасова. Следующий этап экстремальных гонок – в конце января.
Поприветствовал участников соревнования сенатор Виктор Новожилов. По словам сенатора, Ледовые гонки – это визитная карточка Вельска, благодаря им район известен во всей России. «Администрация Вельского района и я, как сенатор, продолжим поддерживать это мероприятие. В автогонках вижу потенциал в развитии туризма. Подтверждение этого – соревнования, которые прошли в этом году. Он собрал большое количество и спортсменов, и зрителей, которых не испугал даже мороз».