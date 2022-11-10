Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сенатор Новожилов впечатлился ледовыми гонками в Вельском районе

 В Вельском районе завершился первый этап автогонок «Yuka Fest Ледовая миля».  Старт первому этапу соревнований по ледовой трассе на мотоциклах и автомобилях дали 7 января. В нем приняли участие спортсмены из 14 регионов России. Это Вельский и Устьянский районы, Архангельск, Северодвинск, Вологда, Ульяновск, Москва, Орел, Тольятти и Кирово-Чепецк, Сочи и другие.

В этом году мероприятие  проходит в новом формате: спортсмены соревнуются в нескольких номинациях. Гонки разбиты на четыре этапа. Заезды автомобилей проходили поочередно с гонками мотоциклов в классе «Эндуро». Особого драйва данному мероприятию придала гонка профессионалов — автогонщиков.  В мотогонках в классе «Эндуро» серебро завоевал вельчанин Евгений Меньшиков. Среди юных автогонщиков второе место занял Егор Подолян, бронза – у Алены Боковиковой. Весь пьедестал в классе «девушки» заняли вельчанки: победитель заезда – Оксана Подолян, второе место – у Марии Горбуновой, на третьей ступеньке пьедестала – Евгения Некрасова. Следующий этап экстремальных гонок – в конце января.

Поприветствовал участников соревнования сенатор Виктор Новожилов.  По словам сенатора, Ледовые гонки – это визитная карточка Вельска, благодаря им район известен во всей России. «Администрация Вельского района и я, как сенатор,  продолжим поддерживать это мероприятие. В автогонках  вижу потенциал в развитии туризма. Подтверждение этого – соревнования, которые прошли в этом году. Он собрал большое количество и спортсменов, и зрителей, которых не испугал даже мороз».


09 январь 13:00 | : Политика

Главные новости


Гимн закуске. Размышления у рождественского стола
Прогулка в ад в фильме «За пивом» Питера Фаррелли

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2023 (60)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)


Деньги


все материалы
«    Январь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20