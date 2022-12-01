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Ваге Петросян проникся безопасностью детей в интернете

Эта тема стала одной из главных на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при губернаторе Архангельской области.

Заседание провел первый заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора и правительства Архангельской области Ваге Петросян. Он отметил, что противоправный контент и деструктивная информация в интернет-пространстве – реальная угроза не только психологическому, но и физическому здоровью молодых людей.

– Границы между реальной и виртуальной жизнью стираются. Современные дети практически не расстаются с телефонами и планшетами, проводят в Сети бо́льшую часть свободного времени. Наша задача – уберечь их от пагубной информации. Мы должны помочь юным пользователям найти нужную созидательную информацию, которая будет способствовать развитию личности, – подчеркнул Ваге Петросян.

Формированию социально полезного контента сегодня уделяется большое внимание. Как рассказала руководитель агентства по делам молодежи Архангельской области Ольга Чертова, специалисты регулярно готовят посты и ролики для соцсетей, рассказывают о социально значимых проектах молодых людей, истории успеха и о возможностях самореализации.

– Один из последних примеров – проект «Диалоги с Героями», в рамках которого была организована встреча с летчиком-космонавтом, председателем Российского движения школьников Сергеем Рязанским. Онлайн-трансляция этого мероприятия собрала более 24 тысяч просмотров, – поделилась Ольга Чертова.

Также на заседании говорили о профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних. Заместитель министра образования Архангельской области Ирина Попова отметила, что подходы к воспитанию детей в последнее время существенно поменялись: теперь во всех образовательных организациях, начиная с детского сада и заканчивая учреждениями высшего образования, реализуется специальная программа воспитания. Профилактикой деструктивного поведения подростков только в школах занимаются почти 250 педагогов-психологов.

– Также на базе областного Дворца детско-юношеского творчества в ноябре 2021 года создан региональный ресурсный центр по профилактике деструктивного поведения детей и молодежи в образовательных организациях. Архангельская область стала одним из первых регионов, где начал работу такой центр, – рассказала Ирина Попова.

В зоне особого контроля – дети из неблагополучных, малообеспеченных и неполных семей. В приоритетном формате им оказывают психолого-педагогическое сопровождение.

– Мы понимаем, что сегодня есть новые вызовы в связи с геополитическими событиями. В зоне риска оказываются и дети наших военнослужащих, я прошу уделить особое внимание школьникам из семей мобилизованных. Наша задача – поддержать этих ребят, помочь им избежать острых кризисных ситуаций, – подчеркнул Ваге Петросян.

Было отмечено, что в целом работа по профилактике деструктивного поведения в регионе приносит результат: так, в минувшем году в Архангельской области отмечено снижение подростковой преступности на 15 процентов. 

27 декабрь 11:02 | : Политика

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