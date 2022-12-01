Сенатор Виктор Новожилов укрепляет деловые контакты Поморья с Мьянмой

Они запланированы на январь 2023 года. По словам Виктора Новожилова, «Дни региона в верхней палате парламента – серьезная возможность заявить о вопросах развития Архангельской области на площадке Совета Федерации. Это возможность заручиться поддержкой на уровне руководителей законодательной власти государства».
В перспективе это поможет увеличить финансирование по федеральным программам в сфере лесного и агропромышленного комплексов, здравоохранения, образования, культуры, развития сельских территорий.
Также Виктор Новожилов принял участие в лесном совете при губернаторе Архангельской области Александре Цыбульском. В этом году лесопромышленный комплекс региона столкнулся с рядом проблем, вызванных санкционным давлением со стороны недружественных государств. В текущем году по сравнению с 2021 годом ожидается снижение объемов производства пиломатериалов, топливных гранул и фанеры.
В этих условиях предприятия Поморья прокладывают новые маршруты, чтобы доставлять свою продукцию в ближнее зарубежье или в страны Азии, в связи с чем правительство Архангельской области продолжает выстраивать эффективное взаимодействие с федеральным центром и Российскими железными дорогами, помогая транспортировать продукцию ЛПК без задержек.
Виктор Новожилов озвучил предложение фонда «Росконгресс» о сотрудничестве между предприятиями Поморья и правительством Мьянмы. Предложение о сотрудничестве между Россией и Мьянмой было закреплено на прошедшем в сентябре этого года Восточном экономическом форуме во время встречи Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлаинга. На территории этой страны практически не производится бумага и картон. Суммарный рынок подобной продукции - десятки миллиардов рублей. Среди основных предложений со стороны Мьянмы - открыть совместное или российское предприятие на территории республики по производству бумаги.
«Мы – один из наиболее удаленных от новых потребителей лесных регионов. Это означает увеличение транспортного пути на тысячи километров. Следовательно, затраты компаний на транспортировку увеличились в разы. Они не могут компенсироваться увеличением стоимости, иначе продукцию нашего ЛПК просто не будут покупать. Поэтому здесь очень важен механизм субсидирования затрат на логистику», – подчеркнул Александр Цыбульский.
Чтобы нивелировать увеличение таких издержек, в этом году утверждены новые правила предоставления промышленным предприятиям транспортных субсидий. Они касаются продукции целлюлозно-бумажной промышленности и топливных гранул. Со следующего года субсидии смогут получать производители фанеры и пиломатериалов. Работа по минимизации санкций будет продолжена в следующем году.