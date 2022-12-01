Волонтеры САФУ развозят подарки от "Единой России" больным ребятишкам

Собранные сладости и игрушки партия передаст детям из онкодиспансера и областной больницы.
Волонтерский центр Северного (Арктического) федерального университета появился в 2014 году для подготовки к Олимпиаде в Сочи. В отличие от других таких же центров, после Олимпиады он не закрылся, а продолжил свое существование. С тех пор волонтеры САФУ принимают участие в огромном количестве мероприятий, как в университете, так и за его пределами.
«Мы работаем в различных направлениях, начиная с социального волонтерства и добрых инициатив до сборов гуманитарной помощи. Тесно работаем в рамках акции Мывместе, а также с благотворительным фондом «Взамен», комплексным центром социального обслуживания. Помогаем нашим ветеранам университета, неработающими пенсионерами вуза. Помогаем организовать событийные мероприятия вплоть до международного уровня», - рассказала директор волонтёрского центра Валентина Крылова.
Волонтерский центр САФУ в этом году вошел в десятку лучших волонтерских центров, действующих на базе ВУЗов. А в рейтинге ассоциации волонтерских центров России вошел в зеленую зону по эффективности работы.
«Можно смело сказать, что современное волонтерское движение в нашем регионе выросло из нашего центра. До того, как президент объявил добровольчество одним из стратегических направлений работы, мы уже работали и наращивали потенциал», - добавила ректор САФУ Елена Кудряшова.
Волонтерский центр САФУ расположен в одном из зданий общежития. И это неспроста. Во время эпидемии коронавируса, когда многие иностранные студенты остались в России, волонтёры помогали им с налаживанием дистанционного обучения, покупкой продуктов, лекарств.
Сейчас центр в числе других общественных организаций участвует в сборе гуманитарной помощи для новых территорий, вещей военным, находящемся в зоне СВО, сборе новогодних подарков для детей.
«Дважды передавали гуманитарную помощь в губернаторский центр помощи для ребят, которые служат. Наши там сейчас ведь тоже находятся. Начальник и бывший замначальника Военно-учебного центра САФУ. На базе этого центра со следующего года помимо инженерных специальностей откроется направление военный психолог. Для работы с людьми в горячих точках и постсопровождения. Сейчас готовим подарки в «Родник» - пункт временного размещения, для детей из семей вынужденных переселенцев», - поделилась Елена Кудряшова.
Все наборы, которые мы аккумулируем, передадим детям, проходящим лечение в Архангельском онкодиспансере и областной больнице.
Иван Воронцов поздравил Елену Кудряшову с решением о строительстве межвузовского кампуса мирового уровня «Арктическая звезда». Из 39 заявок, САФУ вошел в число 9 поддержанных. Иван Воронцов отметил, что это новая точка роста не только для университета, но и для всего региона.
САФУ также станет участником партийного проекта «Zа самбо», Елена Кудряшова войдет в общественный совет проекта, который возглавит секретарь регионального отделения Александр Цыбульский. В САФУ уже купили мат, который разместится в спортивном ФОКе.