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Архангельская дорожная полиция разжилась новыми алкотесторами

Первый заместитель Губернатора Архангельской области – руководитель администрации губернатора и правительства региона Ваге Петросян и начальник УМВД России по Архангельской области генерал-майор полиции Александр Прядко в торжественной обстановке подписали акт передачи органам внутренних дел 60 современных алкотестеров. Часть из них будет направлена в подразделения участковых уполномоченных полиции, которые несут службу в отдаленных районах. Здесь они нередко являются единственными субъектами профилактики дорожно-транспортных происшествий.

– Регулярно по вине нетрезвых водителей происходят дорожные аварии с трагическими последствиями. Но любое происшествие лучше предотвратить. Поэтому мы постоянно поддерживаем управление МВД в усилении безопасности. Сегодня мы видим, что использование алкотестеров действительно эффективно. Главный результат и абсолютный приоритет для нас – это сохранение жизни и здоровья наших людей, – подчеркнул Ваге Петросян.

Приобретение сертифицированных приборов «АЛКОТЕКТОР» стало возможным благодаря поддержке Губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Это уже вторая церемония вручения. Сорок приборов, переданных в конце прошлого года, активно используются участковыми уполномоченными полиции островных территорий Архангельска, Холмогорского, Приморского, Онежского, Пинежского и других районов.

Александр Прядко отметил, что за семь месяцев этого года сотрудниками полиции выявлено почти 2900 водителей с признаками опьянения. Своевременное пресечение таких фактов серьезно влияет на общую ситуацию на дорогах.

– В Архангельской области вполовину сократилось количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, меньше погибших и травмированных в таких дорожных авариях людей, – подчеркнул начальник областного УМВД.

Благодаря использованию алкотестеров участковым уполномоченным полиции стало проще выявлять пьяных водителей. Теперь нет необходимости вызывать на место сотрудников ГИБДД и доставлять водителя в медицинское учреждение. Исследование может быть проведено на месте самим участковым. Протокол с результатами распечатывается на месте благодаря встроенному в прибор принтеру, при этом все данные сохраняются в памяти устройства.

 

11 август 10:26 | : Будни

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