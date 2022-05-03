Архангельская дорожная полиция разжилась новыми алкотесторами

Первый заместитель Губернатора Архангельской области – руководитель администрации губернатора и правительства региона Ваге Петросян и начальник УМВД России по Архангельской области генерал-майор полиции Александр Прядко в торжественной обстановке подписали акт передачи органам внутренних дел 60 современных алкотестеров. Часть из них будет направлена в подразделения участковых уполномоченных полиции, которые несут службу в отдаленных районах. Здесь они нередко являются единственными субъектами профилактики дорожно-транспортных происшествий.
– Регулярно по вине нетрезвых водителей происходят дорожные аварии с трагическими последствиями. Но любое происшествие лучше предотвратить. Поэтому мы постоянно поддерживаем управление МВД в усилении безопасности. Сегодня мы видим, что использование алкотестеров действительно эффективно. Главный результат и абсолютный приоритет для нас – это сохранение жизни и здоровья наших людей, – подчеркнул Ваге Петросян.
Приобретение сертифицированных приборов «АЛКОТЕКТОР» стало возможным благодаря поддержке Губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Это уже вторая церемония вручения. Сорок приборов, переданных в конце прошлого года, активно используются участковыми уполномоченными полиции островных территорий Архангельска, Холмогорского, Приморского, Онежского, Пинежского и других районов.
Александр Прядко отметил, что за семь месяцев этого года сотрудниками полиции выявлено почти 2900 водителей с признаками опьянения. Своевременное пресечение таких фактов серьезно влияет на общую ситуацию на дорогах.
– В Архангельской области вполовину сократилось количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, меньше погибших и травмированных в таких дорожных авариях людей, – подчеркнул начальник областного УМВД.
Благодаря использованию алкотестеров участковым уполномоченным полиции стало проще выявлять пьяных водителей. Теперь нет необходимости вызывать на место сотрудников ГИБДД и доставлять водителя в медицинское учреждение. Исследование может быть проведено на месте самим участковым. Протокол с результатами распечатывается на месте благодаря встроенному в прибор принтеру, при этом все данные сохраняются в памяти устройства.