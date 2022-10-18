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В Архангельске "Единая Россия" всерьез взялась за СПИД

Мобильный пункт по тестированию организован Архангельским кожно-венерологическим диспансером ко дню борьбы со СПИДом.

Мобильный пункт дежурил у Морского-речного вокзала, любой желающий мог безопасно и анонимно сдать бесплатный тест и проверить себя на ВИЧ-инфекцию. Активисты «Единой России» не остались в стороне и пришли поддержать акцию. Результаты можно было узнать на месте, спустя 5 минут.

«Я уже не первый раз сдаю тест. Считаю, что каждый человек должен ответственно и осознанно подходить к своему здоровью и проверять себя. Тем более, что заболевание протекает бессимптомно и может коснуться окружающих людей. Думаю, что нужно проводить больше профилактических занятий со школьниками, студентами, широко освещать эту проблему в СМИ. Помогать уже заболевшим морально и психологически», - рассказала заместитель руководителя волонтерского центра «Единой России» Софья Смолина.

За весь период регистрации заболеваемости в области, начиная с 1992 года, выявлено более 3 тыс. случаев ВИЧ-инфекции. В среднем в течение года выявляется более 200-250 человек. Уровень заболеваемости в Архангельской области на сегодняшний день в два раза ниже, чем по стране.

«За последние три года в нашей области идет тенденция увеличения случаев полового пути передачи, уменьшается же число случаев заражения через инъекционное употребление наркотиков. Но, тем не менее, в текущем году у четверти выявленных заболевание связано с употреблением наркотиков. Ситуация сейчас относительно стабильная, но распространение заболевания идет, нужно быть начеку каждому», - комментирует руководитель центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Елена Попова.

Медицинский психолог центра Елена Кизилова проводила анкетирование участников акции и рассказала о заболевании и заблуждениях, которые существуют вокруг него.

«На сегодня никто не застрахован от инфицирования. Вирус может передаваться тремя способами: половым, через контакт с кровью зараженного и от матери к ребенку во время беременности. Препарата, способного вылечить ВИЧ на сегодняшний день нет. Лечение назначается пожизненное. Лекарство способно только подавлять вирус. 

Нельзя узнать о заболевании после сдачи общего анализа крови. Человек сдает специфический анализ.

Самое большое заблуждение, что меня это не коснется. Мы проводили опрос среди населения области: около 70-80% говорят о том, что для них эта проблема не актуальна.

В течение 72 часов, пока вирус не проник в клетку человека, возможно предотвратить заболевание с помощью химиопрофилактики. Это достаточно серьезное противовирусное лечение, поэтому лучше беречь свое здоровье и не рисковать».

Пройти тестирование пришли студентки Архангельского техникума строительства и экономики, они узнали об акции в телеграм-канале. 

«Главное, как я думаю, как можно раньше узнать о заболевании, чтобы начать лечение и сохранить свою и жизнь других. Это важно знать и для создания будущей семьи», - поделилась одна из студенток.


02 декабрь 17:45 | : Политика

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