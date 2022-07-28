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Игорь Скубенко заявился на новый срок

О своем желании продлить истекающие в этом году полномочия глава администрации Северодвинска объявил в социальных сетях.

В небольшом по размеру, но емком по смыслу посте Игорь Скубенко говорит, что «решение это взвешенное и осознанное, с пониманием всей огромной ответственности, которую несёт человек, в случае прохождения всех конкурсных процедур и избрания на эту высокую должность».

Также глава второго по значимости города региона благодарит организации и общественные объединения, выдвинувшие его кандидатуру, за оказанное доверие.

Срок подачи заявлений на конкурс заканчивается 1 августа. По имеющимся данным, пока никто не рискнул помериться силами с действующим мэром. Сюрпризов ждут в последние три дня.

28 июль 16:50 | : Политика

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