Игорь Скубенко заявился на новый срок

О своем желании продлить истекающие в этом году полномочия глава администрации Северодвинска объявил в социальных сетях.
В небольшом по размеру, но емком по смыслу посте Игорь Скубенко говорит, что «решение это взвешенное и осознанное, с пониманием всей огромной ответственности, которую несёт человек, в случае прохождения всех конкурсных процедур и избрания на эту высокую должность».
Также глава второго по значимости города региона благодарит организации и общественные объединения, выдвинувшие его кандидатуру, за оказанное доверие.
Срок подачи заявлений на конкурс заканчивается 1 августа. По имеющимся данным, пока никто не рискнул помериться силами с действующим мэром. Сюрпризов ждут в последние три дня.