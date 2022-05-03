Депутаты АрхГорДумы встретились с известным ученым-клириком из Санкт-Петербурга

Архангельск с неофициальным визитом посетила небольшая делегация комиссии по архитектуре и изобразительному искусству Санкт-Петербургской митрополии во главе с настоятелем Императорского Петропаловского собора Архимандритом Александром (Фёдоровым).
Отец Александр – доктор искусствоведения, кандидат архитектурных наук, кандидат богословия, автор многих книг и учебников, профессор кафедры истории и теории архитектуры Института имени И. Репина.
По словам депутата Дмитрия Акишева, большинство гостей из Санкт-Петербурга впервые посетили Архангельск:
- И я очень рад, что мне посчастливилось познакомиться с ними. И, на мой взгляд, мы с взаимным интересом провели время: была традиционная экскурсия в музей Малые Карелы. Далее мой помощник Светлана Ефремова провела 4-х часовую пешую экскурсию по «старому Архангельску». Гостям были показаны 17 памятников истории и культуры местного и федерального значений, в том числе «чудом» сохранившиеся здания, построенные по проектам выпускников Санкт-Петербургского института гражданских инженеров, основанного царем Николаем I (ныне это ГАСУ – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный Университет), выпускниками которого стали известные русские архитекторы А. Каретников, С.Пец, П. Савицкий, Г. Кациенко. Мы с удовольствием посетили Архангельский музей изобразительных искусств, где в это время проходит большая выставка «Северная икона», на которой представлены северные иконы 14-19 веков. Гости были приятно удивлены большим количеством и качеством экспозиции. С большим профессиональным интересом экспозицию осматривал Дмитрий Мироненко, один из ведущих специалистов в области церковной живописи и реставрации г. Санкт-Петербурга. И, пожалуй, самым ярким событием визита в Архангельск, на мой взгляд, была водная экскурсия по реке Северной Двине на яхте «Седна» под руководством моего коллеги, депутата городской Думы Александра Афанасьева.
По словам Александра Афанасьева, было очень приятно показать гостям столицу Поморья со стороны реки:
- У наших гостей вызвал живой интерес вид Архангельска с Северной Двины: сочетания архитектуры прошлого с современностью. Также мы ответили на конкретные вопросы о нашей великой реке: приливо-отливные явления, названия рукавов, фарватеры, глубины, острова и достопримечательности дельты реки. Замечательная атмосфера встречи и договоренности о перспективном и плодотворном сотрудничестве!
Кроме посещения Архангельска гости из Санкт-Петербурга продолжили свое путешествие по Русскому Северу и отправились в г. Онегу и на Кий-остров.