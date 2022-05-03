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Сергей Попа обещает расширение дополнительного образования в Северодвинске

Об этом директор Ягринской гимназии заявил в ходе приема в Центре поддержки и защиты граждан «За Дело».

Жительница острова Ягры на приеме посетовала на то, что учреждения дополнительного образования располагаются на материковой части Северодвинска. Многим заинтересованным творческим ребята приходится ездить на занятия в Детско-юношеский центр и Северный кванториум на автобусах. Это долго и очень неудобно; многие опаздывают, так как не успевают быстро добраться после уроков в школе.

— Творческие коллективы есть в научно-техническом центре «Звездочка» и в школах, на острове работает и Детская школа искусств № 34, — рассказал Сергей Попа. — Но многим ребятам интересно заниматься техническим творчеством, туризмом и другими видами активностей. По Кванториуму решение есть: в рамках национального проекта «Образование» планируется в ближайшие два года организовать школьный кванториум в нашей Ягринской гимназии. Например, в школе № 77 в Архангельске такой опыт уже есть — обязательно будем его перенимать. К тому же на Яграх, можно реализовать проект филиала Детского морского центра «Североморец».

Сергей Попа подчеркнул, что учреждений дополнительного образования в ближайшее время будет становиться больше.

— Большой шаг в этом направлении уже сделан, — отметил Сергей Попа. — Конечно, город не будет останавливаться на достигнутом: уверен, что будет сделано все необходимое для того, чтобы у наших детей были возможности для самореализации в самых разных сферах — творческих, спортивных и научных.

Кроме того, в ходе приема в Центре поддержки и защиты граждан «За Дело» северодвинец Сергей Ерусланов обратился к Сергею Попе с вопросом об установке памятной доски в школе № 30

Сергей Ерусланов спросил у активиста, как можно увековечить память его сына-героя Кирилла, который погиб в 2014 году в Луганской народной республике — туда он пошел воевать добровольцем, уже имея за плечами боевой опыт, приобретенный на второй Чеченской войне. У него много общественных наград, присужденных посмертно.

Отец героя уверен, что его сын достоин памятной доски в родной школе № 30; пока что в образовательном учреждении есть информационный стенд с его фотографией — рядом с кабинетом истории.

— В школах есть доски воинам-афганцам, морякам атомного подводного ракетоносного крейсера «Курск», — рассказал Сергей Попа. — В школе № 13 есть доска ее первому директору и руководителю сферы городского образования — Валерию Зарецкому. Этими вопросами занимается Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска. Нужно прояснить этот момент детально — и подключить всех, кто может оказать содействие в городской администрации и общественных организациях. Обязательно все узнаем и сделаем все возможное для того, чтобы памятная доска была установлена. Школа и город должны помнить своих героев.

Сергей Ерусланов оставил активисту телефонный номер для связи. Сергей Попа обещал информировать отца героя обо всех новостях по этому вопросу.

Напомним, что Центр поддержки и защиты граждан «За Дело» проводит прием дважды в неделю. Активисты принимают от жителей Северодвинска проблемные сигналы, предложения по развитию территорий и другие вопросы. Все обращения систематизируются и оперативно доводятся до органов власти и других структур.

 

25 июль 16:43 | : Политика

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