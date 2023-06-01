Гибкая черепица Шинглас: об особенностях выбора

Покрытие создано на предприятиях отечественной компании ТехноНиколь с использованием нанотехнологий и современного оборудования на основании эксплуатации в экстремальных климатических условиях. Битумная гибкая черепица шинглас удостоена международного сертификата качества ISO 9001, поскольку в полной мере отвечает принятым в мире требованиям и имеет отметку EN 544.

Если говорить о коллекции, Шинглас предложена серьезной цветовой палитрой и различными вариантами нарезки, причем каждая из моделей может добавить во внешний вид сооружения определенный шарм. Решающее значение во время выбора таких изделий имеет то, что кровля Шингас смотрится оригинально, изящно и солидно. В окраске гонтов рассматриваются разные тона одного цвета, поэтому кровля выглядит оригинально и эффектно.

Это гибкое сырье, предоставляющее возможность осуществить устройство крыши разных конфигураций. Грамотно выполненная установка становится гарантией абсолютной герметичности кровельного покрытия. Следует отметить, что устройство кровли характеризуется экономичностью, поскольку набор материалов можно приобрести по выгодной стоимости. Мягкая крыша Шингас даже на самой простой крыше будет выглядеть богато и интересно.

Достоинства мягкой черепицы Shinglas

Мягкая кровля складывается из нескольких слоев. В основу положено стекловолокно с нанесенным на обе стороны битумным материалом. Лицевая сторона обработана тонким слоем базальтовых гранул крупных размеров. Они при этом часто окрашиваются в разные оттенки и цвета. Помимо эстетического эффекта, названные элементы выполняют одну важную опцию - защищают кровельное сырье от негативного влияния ультрафиолетовых лучей и вредных климатических факторов. Снизу на поверхности находится слой самоклеющихся битумных полимеров, которые защищены специальной пленкой.

Кровельное сырье Шинглас отличается неплохими звукоизоляционными качествами, поэтому гасит шум града и дождя. Кроме того, оно неплохо переносит разные температурные режимы и не пропускает влагу. Битумная кровля без проблем и просто устанавливается, потому что комплектуется дополнительными элементами в виде коньков и карнизов. Имеет незначительную массу, поэтому перевозка материал не требует лишних расходов, а при монтаже нет необходимости усиливать несущие конструкции и фундамент.