Где и как заказать максимально качественный ремонт квартиры в Спб

Чтобы сделать ремонт квартиры максимально качественно и с разумными финансовыми вложениями, стоит доверять работу исключительно тем специалистам, которые зарекомендовали себя надежными, успешными и ответственными. Хотя расценки на работу в таких компаниях могут быть выше, чем в других фирмах и организациях, высокое качество работы оправдывает стоимость используемых материалов и работы.

Сегодня заказать ремонт квартир СПб предлагает наша компания, с услугами которой можно ознакомиться на сайте стройлендом.рф, где также можно заказать любые виды ремонта, в зависимости от типа жилья, его площади, потребностей заказчика и его финансовых возможностей.

Ремонт квартир СПб – качественная работа под ключ

Отличительной особенностью компании является не только высокое качество предлагаемых услуг, но и выполнение ремонта под ключ, без необходимости дополнительных работ. Какие именно работы проводят специалисты, в зависимости от типа ремонта и выбранного заказчиком направления дизайна интерьера?

- Профессиональная разработка дизайн-проектов, с учетом всех тонкостей, особенностей, а также требований и пожеланий клиента;

- Проектирование разводки электрики и разметка установки электрического оборудования и крупной бытовой техники;

- Замена сантехнических труб и оборудования, с учетом подключения бойлеров, стиральных машин, посудомоечных машин, душевых кабин и другой техники;

- Замена или реставрация напольных покрытий различного вида, на более современные и износостойкие материалы;

- Декоративная отделка всех комнат и помещений, с учетом общей картины дизайна интерьера и создания оригинальных панно, декоров и картин;

- Установка натяжных и подвесных потолков, с выбором высококачественных материалов от производителей;

- Установка дверей и окон, с регулировкой их качественной и оптимальной работы при эксплуатации.

Квалифицированные мастера всегда готовы предоставить гарантию качества не только на каждый отдельный этап выполняемой работы, но и на весь профессиональный ремонт квартиры в целом. За счет того, что профессиональные компании тесно сотрудничают с известными производителями строительных материалов, они могут приобретать их для заказчика по себестоимости, что также существенно удешевляет стоимость любого проекта, независимо от его площади или сложности выполняемой специалистами работы.