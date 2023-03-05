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Где и как заказать максимально качественный ремонт квартиры в Спб

Чтобы сделать ремонт квартиры максимально качественно и с разумными финансовыми вложениями, стоит доверять работу исключительно тем специалистам, которые зарекомендовали себя надежными, успешными и ответственными. Хотя расценки на работу в таких компаниях могут быть выше, чем в других фирмах и организациях, высокое качество работы оправдывает стоимость используемых материалов и работы.

Сегодня заказать ремонт квартир СПб предлагает наша компания, с услугами которой можно ознакомиться на сайте стройлендом.рф, где также можно заказать любые виды ремонта, в зависимости от типа жилья, его площади, потребностей заказчика и его финансовых возможностей.

Ремонт квартир СПб – качественная работа под ключ

Отличительной особенностью компании является не только высокое качество предлагаемых услуг, но и выполнение ремонта под ключ, без необходимости дополнительных работ. Какие именно работы проводят специалисты, в зависимости от типа ремонта и выбранного заказчиком направления дизайна интерьера?

- Профессиональная разработка дизайн-проектов, с учетом всех тонкостей, особенностей, а также требований и пожеланий клиента;

- Проектирование разводки электрики и разметка установки электрического оборудования и крупной бытовой техники;

- Замена сантехнических труб и оборудования, с учетом подключения бойлеров, стиральных машин, посудомоечных машин, душевых кабин и другой техники;

- Замена или реставрация напольных покрытий различного вида, на более современные и износостойкие материалы;

- Декоративная отделка всех комнат и помещений, с учетом общей картины дизайна интерьера и создания оригинальных панно, декоров и картин;

- Установка натяжных и подвесных потолков, с выбором высококачественных материалов от производителей;

- Установка дверей и окон, с регулировкой их качественной и оптимальной работы при эксплуатации.

Квалифицированные мастера всегда готовы предоставить гарантию качества не только на каждый отдельный этап выполняемой работы, но и на весь профессиональный ремонт квартиры в целом. За счет того, что профессиональные компании тесно сотрудничают с известными производителями строительных материалов, они могут приобретать их для заказчика по себестоимости, что также существенно удешевляет стоимость любого проекта, независимо от его площади или сложности выполняемой специалистами работы.

21 март 07:30 | : Разное

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