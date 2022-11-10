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Активно готовится – политолог Стариков о возможной блокировке YouTube в России

Видеохостинг YouTube не раз нарушал законодательство России, поэтому его необходимо заблокировать на территории страны. Такого мнения придерживается политолог Николай Стариков.

 Он заявил, что ресурс, судя по всему, сам уже готовится к уходу из России. 

 «Я думаю, что уже можно. Собственно говоря, сам YouTube к этому активно готовится. Я имею ввиду не только ликвидацию различных каналов, в том числе и моего, но и попытка обанкротить юридическое лицо, которое представляет его. Мне кажется, он уже сам стоит с вещами на выход, поэтому здесь юридическая оценка его деятельности будет лишней», – поделился Стариков.

 Ранее в поддержку блокировки высказались в Госдуме и Совете Федерации. За эту идею выступал и бизнес. Так, предприниматель Евгений Пригожин отметил, что хостинг YouTube располагает большим количеством антироссийских материалов. Он уверен, что его можно заменить на отечественные аналоги.

 

19 январь 13:00 | : Разное

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