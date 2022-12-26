Достоинства ковров российского производства

Мягкое ковровое покрытие дарит неповторимое ощущение домашнего комфорта и уюта под ногами, которое ничем не заменить. Передовые технологии в современном производстве ворсовых изделий заслужили доверие потребителей. Благодаря им на отечественном рынке появился широчайший ассортимент российских ковров из качественных материалов. Выбор подходящего изделия зависит от размера и типа помещения, дизайна интерьера и других нюансов.
Ковры, представленные на сайте , несут в себе универсальную функцию декоративного утеплителя. Они одновременно защищают от лишних потерь тепла и ласкают стопы нежным ворсом, а также облагораживают помещение, символизируя достаток. Сегодня стандарты производства полностью соответствуют европейским требованиям, поэтому российский ковер больше ничем не уступает бельгийскому. Независимо от бюджетности, все модели изготавливаются на импортном оборудовании по ГОСТам, что является гарантией хорошего качества.
Качественно – не обязательно дорого!
Перед покупкой ковра покупатель может подробно ознакомиться со всеми характеристиками, составом материалов, условиями и сроком эксплуатации.
К основным преимуществам российских ковров относят:
- Демократичные цены.
- Повышенная износостойкость и пожарная безопасность.
- Большой ассортимент по материалам, расцветкам, габаритам, формам, плотности и длине ворса.
Доступность изделий отечественного производства больше не отталкивает, а наоборот, привлекает к себе. Раньше хорошим считался только ковер ручного изготовления. Теперь же в фабричном производстве применяются долговечные синтетические волокна в сочетании с натуральной шерстью, шелком и хлопком. Специальные пропитки отталкивают влагу, грязь и пыль, препятствуют воспламенению и образованию статического электричества. Таким образом удается достигать высокого качества продукции без значительного повышения ее себестоимости.
Выбор подходящей модели российского ковра
Ковровые дорожки располагают по всему дому. Для кухонь, прихожих и санузлов предлагают более дешевые и максимально устойчивые к влаге ковролины с коротким начесом, в жилых комнатах (гостиных, спальнях и детских) предпочтительнее длинный и пушистый ворс. Лучше заранее спрашивать о его назначении перед покупкой ковра, чтобы случайно не ошибиться с выбором.
Подбор цветового оформления полотна еще увлекательнее, ведь можно изучать модные каталоги и журналы, советоваться с близкими и профессионалами. На выбор есть множество вариантов расцветок и форм: либо поддерживающих общий стиль декора, либо создающих эффектный акцент. Многих до сих пор вдохновляют традиционные русские мотивы, которые прекрасно украсят любой интерьер не только в классическом, но и в современном стиле модерн. Именно старинные узоры создают ту самую неповторимую атмосферу, что особенно очаровательно выглядит в частных деревянных домах с камином.
Правильная эксплуатация и уход для российских ковров
Для равномерного износа следует периодически поворачивать палас на 90-180 градусов, что позволяет дольше сохранять его в местах максимальной проходимости. С той же целью не рекомендуется ставить на коврик тяжелую мебель без специальных защитных подкладок. После большой влажной чистки изделие следует просушивать на солнце в течение нескольких часов, но это делают не чаще 1 раза в месяц. А возвратить яркие краски очень старому ковру поможет профессиональная химчистка.
В целом уход стал совершенно необременительным. Чтобы любимый ковёр прослужил долгие годы и не потерял товарного вида, достаточно регулярной сухой чистки пылесосом или щеткой с периодической влажной уборкой, по мере загрязнения. Сильные сухие загрязнения лучше всего выбивать хлопушкой на свежем воздухе либо моющим пылесосом. Во избежание появления трудновыводимых пятен существуют специальные средства, которые необходимо применять сразу же, до высыхания пролитой жидкости. Антистатики больше не так актуальны благодаря специальным добавкам.