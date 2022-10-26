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Нейтрализатор запаха в быту: разновидности и использование

Каждый человек хочет возвращаться домой после трудного рабочего дня, где пахнет свежестью. Комфорт жилого помещения, заключается в отсутствие в нем грязи и неприятных запахов. Специфический запах в доме не так уж безобиден на первый взгляд, как может казаться. Он может приносить массу неудобств жильцам и гостям, вызывать огромное раздражение. Так как он несет в себе опасность для нашей жизни и здоровья, источник его возникновения необходимо срочно искать. Сегодня рассмотрим очень актуальный вопрос, какие существуют способы устранения плохого запаха в доме? Какие есть поглотители специфического запаха?



Источники неприятного запаха

Если Вы регулярно проводите влажную уборку и проветривание жилого помещения, казалось бы откуда может взяться ужасный запах? Стоит отметить, что этот аромат имеет свойство впитываться в волосы и одежду. Таким образом, человек, от которого дурно пахнет, начинает терять свою самооценку. Это приносит большие трудности в общении на работе с окружающими людьми.

Прежде всего, для решения проблемы неприятного аромата в вашем доме точно определите причину его возникновения, только потом ищите способы и средства для его локализации, например, представленные на https://odorgon.by/. Можно назвать такие источники отвратительного запаха, их может быть несколько:

- Когда у Вас дома живут домашние животные. Всем владельцам кошек и котов, известна проблема запаха кошачьей мочи в квартире. Иногда, животные в силу своей природы начинают метить территорию в комнатах или коридорах. Бывают ситуации, когда любимчик еще не приучился к лотку и ходит в туалет на ковер или в углах дома. Тогда появляется нетерпимый и резкий запах.

- Проблемы с сантехникой. Запах из туалета очень быстро переходит на другие комнаты дома. Причиной появления запаха в санузле может быть засор сливного отверстия.

- Запах ванной комнаты. Даже она не застрахована от появления ужасного запаха. Из-за повреждения водопроводных труб или неправильно установленной домашней сантехники может повышаться уровень влажности. Возможно, поломалась или засорилась вытяжка. Решить проблему поможет чистка или замена вытяжного вентилятора.

- Кухня. Причиной запаха в квартире может быть простое приготовление пищи. Также, специфический запах на кухне может появляться из-за загрязнения духовки, холодильника или микроволновой печи. Во время приготовления любимых блюд на внутренних стенках прибора могут оставаться остатки продуктов питания и жира. В холодильнике из-за неправильного хранения продуктов питания может возникать затхлый запах. Также если Вы вовремя не вынесли мусорное ведро. Все это может нарушить свежесть воздуха во всем доме.

- Курение. Если Вы курите в квартире, то табачный дым имеет свойство впитываться в вещи и мебель.

- Запах новой или старой мебели. Причиной неприятного запаха в квартире может стать мебель и вещи в ней. Если в доме сыро, то в мебели может зарождаться плесневой грибок. Новая мебель может пахнуть лаком или химическими составами из-за обработки.

- Обувь жильцов. Если вовремя обувь не просушить, то ее запах становиться похожим на мусорное ведро. Если Вы страдаете излишней потливостью, то следует приобрести специальные средства для устранения запаха обуви.

- Проживание больных людей или детей. Когда в помещении проживают старые и больные люди, то может возникать аромат медикаментов. Если проживают маленькие дети, то в квартире царит неприятный аромат из-за не умения в силу возраста самостоятельно ходит в туалет.



Как работает поглотитель запаха?

Уничтожитель неприятного запаха Odorgone Home - https://odorgon.by/sredstva-ot-nepriyatnogo-zapaha-dlya-klininga/universalnyj-nejtralizator-zapakha-odorgone-home-200-ml является большим достижением бытовой химии. Он служит огромным помощником для каждой хозяйки. Можно выделить натуральные и синтетические поглотители запахов. Синтетический препарат выпускается в форме шариков, порошков, гелей и спреев. С их помощью можно нейтрализовать плохой запах. Эти вещества могут содержать в себе небольшое количество ароматизаторов для освежения воздуха.

К натуральным относят соду, уксус, соль, активированный уголь. Потребитель выбирает тот вид поглотителя, который соответствует его назначению и бюджету. Современные поглотители воздуха не маскируют неприятный запах, а впитывают в себя тяжелые молекулы и не позволяют им вернуться в атмосферу. Сегодня на прилавках магазинов можно увидеть поглотители в виде ручной работы дизайнера. Они идеально подойдут в интерьер вашего дома.

Какое средство выбрать в том или ином случае выбирать Вам. Делайте свой выбор осознанно, чтобы в дальнейшем не нанести вред своему и здоровью окружающих.

21 ноябрь 18:28 | : Разное

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