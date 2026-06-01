Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельские полицейские домчали беременную до Перинатального центра с ветерком

Несколько дней назад в социальных сетях Архангельска был опубликован анонимный пост, в котором женщина благодарила сотрудников ДПС за помощь – полицейские помогли архангелогородке добраться до Перинатального центра. «К сожалению, не успела даже спросить их имена. Надеюсь, они откликнутся на этот пост», – написала мама малыша.

Оказалось, что 6 июля в рамках профилактического мероприятия на перекрестке улиц Воскресенской и Тимме находились на дежурстве сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по г. Архангельску. К ним обратился взволнованный мужчина и попросил довезти его супругу в Перинатальный центр, так как у нее начались схватки и время шло на минуты.

Включив звуковые и световые сигналы, стражи порядка оперативно доставили женщину до больницы...

На днях сотрудники Госавтоинспекции приехали поздравить Анну Дмитриевну и ее супруга Cергея Олеговича с появлением на свет маленького Даниила в день, когда родители получали свидетельство о рождении малыша. Стражи порядка пожелали семье счастья, благополучия, чтобы сынишка рос крепким и здоровым, как папа, и стойким, как мама.

– Надеемся, что с раннего детства вы будете изучать с сыном правила дорожного движения и в будущем он свяжет свою жизнь с отдельным батальоном дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД России по г. Архангельску, – вручая цветы и игрушечную полицейскую машинку для малыша, сказали сотрудники ГАИ.

– Мы только «за». У вас очень хорошая и нужная профессия, – ответили родители.

По словам главы семьи, сын должен был появиться на свет только через несколько дней, поэтому звонок жены о начавшихся родах стал для него неожиданностью.

– Я быстро добрался до дома, схватил сумки. Въехали в центр, а тут везде пробки. Вижу, что супруге совсем плохо, разволновался. На перекрестке увидел наряд ДПС, попросил помочь. Они буквально за несколько минут доехали до больницы, передали Анну врачам. А вскоре жена уже звонит и говорит, что я снова стал папой. Огромное спасибо сотрудникам за помощь, я бы просто не успел довезти ее на своей машине. Благодаря им все прошло хорошо, – улыбаясь, говорит счастливый отец.

 

17 июль 09:55 | : Происшествия

Главные новости


Я бы в грузчики пошел. «Непрестижные» профессии в СССР
Назло рекордам! Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (202)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20