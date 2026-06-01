Архангельские полицейские домчали беременную до Перинатального центра с ветерком

Несколько дней назад в социальных сетях Архангельска был опубликован анонимный пост, в котором женщина благодарила сотрудников ДПС за помощь – полицейские помогли архангелогородке добраться до Перинатального центра. «К сожалению, не успела даже спросить их имена. Надеюсь, они откликнутся на этот пост», – написала мама малыша.

Оказалось, что 6 июля в рамках профилактического мероприятия на перекрестке улиц Воскресенской и Тимме находились на дежурстве сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по г. Архангельску. К ним обратился взволнованный мужчина и попросил довезти его супругу в Перинатальный центр, так как у нее начались схватки и время шло на минуты.

Включив звуковые и световые сигналы, стражи порядка оперативно доставили женщину до больницы...

На днях сотрудники Госавтоинспекции приехали поздравить Анну Дмитриевну и ее супруга Cергея Олеговича с появлением на свет маленького Даниила в день, когда родители получали свидетельство о рождении малыша. Стражи порядка пожелали семье счастья, благополучия, чтобы сынишка рос крепким и здоровым, как папа, и стойким, как мама.

– Надеемся, что с раннего детства вы будете изучать с сыном правила дорожного движения и в будущем он свяжет свою жизнь с отдельным батальоном дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД России по г. Архангельску, – вручая цветы и игрушечную полицейскую машинку для малыша, сказали сотрудники ГАИ.

– Мы только «за». У вас очень хорошая и нужная профессия, – ответили родители.

По словам главы семьи, сын должен был появиться на свет только через несколько дней, поэтому звонок жены о начавшихся родах стал для него неожиданностью.

– Я быстро добрался до дома, схватил сумки. Въехали в центр, а тут везде пробки. Вижу, что супруге совсем плохо, разволновался. На перекрестке увидел наряд ДПС, попросил помочь. Они буквально за несколько минут доехали до больницы, передали Анну врачам. А вскоре жена уже звонит и говорит, что я снова стал папой. Огромное спасибо сотрудникам за помощь, я бы просто не успел довезти ее на своей машине. Благодаря им все прошло хорошо, – улыбаясь, говорит счастливый отец.