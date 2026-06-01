Женщина Поморья простила истязания своему мужчине и пыталась его спасти

Прокуратура Устьянского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летней жительницы Устьянского района, обвиняемой по ч.1 ст. 307 УК РФ, а именно в даче заведомо ложных показаний потерпевшего в суде.

Согласно предъявленному обвинению, 23 января 2026 года, женщина, находясь в зале судебного заседания мирового судьи судебного участка № 2 Устьянского судебного района Архангельской области при рассмотрении уголовного дела по обвинению ее сожителя в совершении в отношении нее истязания и угрозы убийством, желая помочь последнему избежать уголовной ответственности, при допросе в судебном заседании отказалась от ранее данных на стадии предварительного расследования показаний, изобличающих обвиняемого в совершении угрозы убийством, и дала заведомо ложные показания о том, что указанного преступления в отношении нее не совершалось.

Однако, данные потерпевшей в судебном заседании показания, судом были оценены критически как противоречащие совокупности собранных доказательств, изобличающих ее сожителя, а органом предварительного расследования впоследствии квалифицированы как заведомо ложные.



Санкцией ч.1 ст. 307 УК РФ предусмотрено наказание до 2 лет исправительных работ.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Устьянский районный суд Архангельской области.