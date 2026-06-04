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В аэропорту "Архангельск" повязали дебошира

В дежурную часть Архангельского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение по факту самовольного проникновения в телетрап, ведущий на борт воздушного судна. 

25-летний местный житель, находясь на объекте транспортной инфраструктуры – «Аэропорт «Архангельск (Талаги)», имея умысел на проникновение на борт самолета сообщением «Архангельск - Москва», самовольно прошел через пункт посадки в телетрап, ведущий к борту воздушного судна, а также препятствовал закрытию бортпроводником пассажирской двери.

Установлено, что молодой человек при посадке на борт самолета был остановлен представителем авиакомпании, осуществлявшим посадку пассажиров на данный рейс, его ручная кладь не проходила по габаритам, ему было предложено произвести дополнительную оплату. Отказавшись платить, мужчина решил самовольно отсканировать посадочный талон и проследовал в телетрап, где был задержан работниками авиапредприятия, а затем передан сотрудникам полиции.

 Сотрудниками транспортной полиции за неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ. 

Транспортная полиция предупреждает, что самовольное проникновение в зону транспортной безопасности (на объекты транспортной инфраструктуры – вокзалы, аэропорты) представляет прямую угрозу безопасности граждан. В зависимости от обстоятельств и последствий, за это предусмотрена административная или уголовная ответственность.

 

09 июнь 12:41 | : Происшествия

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