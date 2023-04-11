В Коряжме спецназ "ГРОМ" накрыл подпольный игорный притон

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, с января 2021 года группа лиц незаконно организовала и проводила азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в арендованном помещении, расположенном на проспекте Ленина в городе Коряжме.

Благодаря совместной работе сотрудников следственного управления, РУФСБ России по Архангельской области и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области, при силовой поддержке ОСН «ГРОМ» УМВД России их противозаконная деятельность пресечена.

В ходе осмотра места происшествия и обыска изъято игровое оборудование и документы, необходимые для установления обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются фигуранты.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных лиц, причастных к незаконной игорной деятельности.