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В Архангельске аферисты обнаглели и стали приходить в форме полицейских

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Архангельску задержаны двое жителей областного центра в возрасте 23 и 26 лет, подозреваемые в совершении мошенничества в отношении пожилых граждан.

 Действовали аферисты по отлаженной схеме. Сначала старший из них приходил к пенсионерам, которые проживали в отдалённом от центра города округе, и предлагал им помощь в ремонте окон. Не выдавая никаких документов, он брал у престарелых людей предоплату за якобы необходимое устранение неисправностей, после чего пропадал.

 Через некоторое время в эту же квартиру наведывался его 23-летний подельник. При этом он приходил в форме сотрудника полиции и сообщал, что оконный мастер оказался мошенником. Якобы он задержан, идёт суд, а для оплаты услуг адвоката требуются деньги. Введённые в заблуждение пенсионеры верили лжеполицейскому и передавали ему средства.

 «Ряженый мошенник» был задержан оперативниками уголовного розыска, когда снова в форме пришёл к одной из потерпевших, надеясь получить очередную сумму – 30 тысяч рублей.

 В настоящее время установлены двое обманутых сообщниками жителей Маймаксанского округа Архангельска в возрасте 74 и 84 лет. По предварительным данным, они передали злоумышленникам почти 90 тысяч рублей. Однако стражи правопорядка полагают, что жертв аферистов может быть больше.

 Следственным управлением УМВД России по городу Архангельску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме этого, за незаконное ношение форменной одежды в отношении одного из злоумышленников составлен административный протокол по ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ.

 Старший из фигурантов, ранее судимый за мошеннические действия, заключён под стражу. В отношении второго избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Расследование уголовных дел продолжается.

(фото с https://vesti-nesvetay.ru

28 август 10:44 | : Происшествия

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