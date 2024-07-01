Двое детей утонули в Виноградовском районе Архангельской области

Сегодня днем при купании в озере у деревни Усть-Вага в Виноградовском районе утонули 8-летний мальчик и 7-летняя девочка. Очевидцы достали детей из воды, но, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, спасти детей не удалось. По предварительным данным, дети находились в водоеме без присмотра взрослых.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

На месте происшествия работают следователи.

Несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости обеспечения безопасности во время купания и контроля взрослых за детьми у воды, с наступлением тепла и началом купального сезона продолжают гибнуть люди.

Следственное управление обращает особое внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности на водоемах. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, следует исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.