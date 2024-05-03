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Житель Няндомы пустил жену за руль и простился с ней навсегда

16 июня 2024 года в отдел полиции по Каргопольскому муниципальному округу ОМВД России «Няндомский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 10 километре автодороги «Каргополь – Нокола».  

По предварительной информации, около 14.30 44-летняя жительница города Няндомы, управляя автомобилем «ВАЗ 21101», не справилась с управлением, съехала в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП женщина-водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия. Находившийся на пассажирском сидении ее 46-летний супруг не пострадал. Установлено, что погибшая не была пристегнута ремнем безопасности.

По словам мужчины, они с женой ехали с рыбалки со стороны деревни Нокола. Супруга, не имеющая права управления транспортным средством, попросила сесть за руль. В какой-то момент она потеряла контроль над движением транспортного средства и допустила съезд с дороги.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции и следователями.

 

17 июнь 11:35 | : Происшествия

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