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Виновник железнодорожной аварии с поездом из Архангельска был пьян

Об этом заявил губернатор Ярославской области, на территории которой произошел инцидент, Михаил Евраев.

По его словам, диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. В результате он пустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы.

Прокуратура приступила к детальному расследованию обстоятельств происшествия, приведшему к гибели людей.

Напомним, трагедия произошла вчера днем на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево. Водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом сообщением Архангельск-Москва и из-за неисправности транспортного средства не мог двинуться с места. Машинист поезда включил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения, в результате которого погибли водитель и семь пассажиров автобуса, несколько человек травмированы. Травмы получил и машинист поезда.

02 апрель 08:01 | : Происшествия

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