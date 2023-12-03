В Архангельске полицейская по пути на службу задержала матерого "щипача"

Инспектор отдела организации капитального строительства и капитального ремонта Управления организации тылового обеспечения УМВД России по Архангельской области старший лейтенант внутренней службы Елена Третьякова 20 декабря утром ехала на работу на рейсовом автобусе. Пассажиров в час пик было много. Перед ней стоял пожилой мужчина.

«В какой-то момент он встал ко мне спиной и стал наклоняться на бок. Изначально я подумала, что ему стало плохо, — рассказывает Елена Александровна. — Спросила, как здоровье, может, нужна помощь. В этот момент почувствовала, что у меня в сумке что-то шевелится, посмотрев вниз, увидела руку этого мужчины».

Буквально накануне в соцсетях размещались посты о том, что в транспорте нужно быть внимательными, возможно, появился карманник.

Старший лейтенант внутренней службы решила предпринять все необходимые меры по задержанию злоумышленника. Она сообщила о произошедшем в дежурную часть и вместе с кондуктором вывела «щипача» из салона на остановку, где он был задержан оперативно прибывшими сотрудниками уголовного розыска.

Установлено, что данный гражданин — житель Архангельска 1971 года рождения, неоднократно судимый за карманные кражи. Как говорят оперативники, «профессиональный щипач».

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на кражу, совершенную из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем). За совершение данного преступления предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.