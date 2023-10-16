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Дмитрий Морев: Кара за коррупционные преступления неизбежна

Администрация Архангельска оказывает содействие следствию в связи с задержанием сотрудника одного из департаментов по подозрению в получении взятки.

- С коллективом администрации города постоянно проводится профилактическая работа по предупреждению коррупции. Лично я всегда подчеркиваю: мы непримиримо относимся к фактам коррупции и в случае выявления фактов оказываем полноценное содействие следствию. Сегодня ответственным заместителям поручил провести дополнительную работу с подчиненными. Каждый муниципальный служащий должен понимать, что за коррупционные преступления наказание неизбежно.

Заместителю главы по инфраструктурному развитию я поставил задачу - взять на особый контроль устройство и содержание транспортных ледовых переправ, а главам округов – работу подрядчиков по пешеходным переправам. В зимний период они должны работать штатно, несмотря на следственные действия, - сообщил глава Архангельска Дмитрий Морев.

06 декабрь 11:53 | : Происшествия

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