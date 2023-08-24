У главы Коряжмы не осталось цензурных слов

Вандалы изломали детскую площадку в Коряжме. В связи с этим градоначальник Андрей Ткач сделал следующее заявление:

- У меня нет комментариев. Цензурных.

Обидно за тех людей, для кого это все делается. За тех, кто голосовал за благоустройство этой территории. За тех, кто приходил на субботники с пилами и топорами для расчистки территории. За тех, кто делал для наших детей эту замечательную площадку. Обидно за тех, кто поверил, что можно создавать красивую городскую среду.

Мы обязательно постараемся найти тех, кто это сделал.

Уважаемые Коряжемцы, берегите то, что делается. Оно не мое и не администрации, это имущество для всех нас, оно наше, общее.