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В Архангельской области спасли двух тонувших девочек

Днём 16 августа в Архангельской области в отделение полиции по Каргопольскому муниципальному округу ОМВД России «Няндомский» поступило сообщение, что на реке Онеге течением уносит двух девочек-подростков. На место происшествия незамедлительно отправились участковые уполномоченные полиции старший лейтенант полиции Николай Крехалев и лейтенант полиции Алексей Щулепов.


За считанные минуты они добрались до водоёма и, скинув форму, поплыли к детям, которые уже еле держались на воде. К этому времени подоспела бригада скорой медицинской помощи, водитель спецавтомобиля – пенсионер органов внутренних дел Андрей Соловьев – вместе с другим очевидцем происшествия также поспешили на помощь тонувшим. 

Вчетвером мужчины успели доплыть до детей, которые находились примерно в сорока метрах от берега, и помогли им выбраться из воды. Девочек вынесли на руках, так как передвигаться самостоятельно у них уже не было сил.

Передав пострадавших медикам, стражи правопорядка предварительно установили, что 15-летние девочки гуляли у реки: там, где установлен знак, запрещающий купание, они зашли в воду. Находившийся на берегу 53-летний мужчина, увидев, что детей понесло течением, попытался их спасти, но утонул сам. Его супруга позвонила в службу спасения.

Сейчас школьницы находятся под наблюдением медиков, их жизни ничего не угрожает. Участковые уполномоченные полиции, своевременно отреагировавшие на сообщение о происшествии и спасшие детей, и старшина милиции в отставке Андрей Соловьев будут поощрены.

Кроме того, сотрудники полиции устанавливают личность неравнодушного гражданина, который также принимал участие в спасении несовершеннолетних, чтобы поблагодарить его за решительный поступок.

18 август 16:04 | : Происшествия

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