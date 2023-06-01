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Авария на трассе "М-8 Холмогоры" унесла жизни мужчины и двухлетнего ребенка

22 июля около 20.50 в дежурную часть ОМВД России «Виноградовское» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 1014-м километре федеральной автодороги «М-8 Холмогоры». На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и представители экстренных служб.

По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля Hyundai, двигаясь в направлении г. Архангельска, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Renault.

В результате аварии находившиеся в автомобиле Renault 36-летний мужчина-водитель и пассажир – двухгодовалый ребенок погибли до приезда скорой медицинской помощи. Еще один пассажир – семилетний мальчик – с травмами различной степени тяжести госпитализирован в лечебное учреждение. Женщине-пассажиру 1985 года рождения медицинская помощь оказана на месте. Установлено, что оба ребенка перевозились в детских удерживающих устройствах, были пристегнуты ремнями безопасности.

Водитель автомобиля Hyundai с различными травмами госпитализирован. У него выявлены признаки алкогольного опьянения.

В настоящее время в отношении предполагаемого виновника аварии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

23 июль 12:37 | : Происшествия

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