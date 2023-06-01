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В Архангельской области в один день утонули два подростка

Вчера днем под мостом через речку Кудьма в городе Северодвинске при очевидных обстоятельствах во время ныряния в водоеме утонул 12-летний мальчик, который отправился на реку вместе с друзьями.

Продолжаются поиски 11-летней девочки, которая вчера около 16 часов  вместе с 14-летней подругой зашла в реку Северная Двина в городе Котласе и их отнесло сильным течением. Старшую девочку вытащили из воды и спасли очевидцы происшествия. 

По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости обеспечения безопасности во время купания и контроля взрослых за детьми у воды, с наступлением тепла и началом купального сезона продолжают гибнуть люди.

Следственное  управление обращает особое внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности на водоемах. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, следует исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.

 

19 июль 09:15 | : Происшествия

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