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В Северодвинске сбытчик наркоты попортил "Мерседес" неприятной ему особы

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей г.Северодвинска, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Один из них также обвиняется в умышленном повреждении чужого имущества, повлекшее значительный ущерб (ч. 1 ст. 167 УК РФ).

Установлено, что два приятеля  в августе 2022 года решили быстро заработать, для чего устроились в интернет-магазин по продаже наркотиков. В их обязанности входило получение партий наркотиков, их фасовка и размещение в так называемые «закладки». Для беспрепятственной преступной деятельности мужчины арендовали гараж.   

При очередной поездке для размещения наркотиков в тайники 14.12.2022 обвиняемые задержаны, наркотические средства массой более 1,8 кг изъяты из незаконного оборота.

Кроме того, один из обвиняемых 07.11.2022 из личной неприязни к своей знакомой повредил ее автомобиль «Mersedes Benz», припаркованный на стоянке около одного из домов в г. Северодвинске, облив его химически активной жидкостью. В результате этого женщине причинен имущественный ущерб на сумму более 640 тыс. руб., являющийся для нее значительным.

Незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупном размере, инкриминируемый обвиняемым, относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы  до 20 лет.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд для рассмотрения по существу.

 

20 июнь 09:26 | : Происшествия

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