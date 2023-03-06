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Архангельская ребятня пыталась полакомиться дармовым алкоголем

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 16 и 17-летнего жителей областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30,  п. «а» ч.2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Старший из них также обвиняется в краже, совершенной с банковского счета (п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ). 

Следствием установлено, что 19 ноября 2022 года в ночное время  обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью хищения пришли в магазин и подошли к открытой витриной с алкогольной продукцией. Один из них взял две бутылки водки, второй- две бутылки шампанского и прошли к выходу из магазина, намереваясь скрыться. Сотрудники магазина, заметившие факт хищения, потребовали остановиться. Один из обвиняемых проигнорировал требования и скрылся с бутылками водки, второго остановили и потребовали вернуть похищенное.

Также установлено, что 17-летний обвиняемый 8 ноября 2022 года ночью из одежды матери похитил банковскую карту. Зная от нее пин-код, он за сутки обналичил и потратил на личные нужды  денежные средства на общую сумму более 12 тысяч рублей.

В ходе допросов обвиняемые признали свою вину и пояснили следователю, что похищенный алкоголь употребили в подъезде жилого дома. Похищенные  у матери денежные средства юноша потратил на угощение друзей в кафе и на личные нужды.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

21 март 08:57 | : Происшествия

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