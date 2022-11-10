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В Мирном в руках у мальца взорвалась петарда. Ответит продавец

Прокуратурой ЗАТО г. Мирный проведена проверка по факту оказания медицинской помощи несовершеннолетнему, получившему телесные повреждения в результате взрыва пиротехнической продукции (петарды).

Установлено, что несовершеннолетний днем 01.01.2023 обратился в один из магазинов  г. Мирного, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, с целью приобретения пиротехники. Продавец- предприниматель, не убедившись в достижении покупателем возраста 16 лет, не имея документов, подтверждающих безопасность реализуемой им продукции, продал подростку петарду, которая впоследствии взорвалась в его руках, причинив телесные повреждения.

По результатам проверки прокурором в следственный орган  направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении предпринимателя, в связи с наличием в его действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Рассмотрев материалы прокурорской проверки, следственный отдел СУСК России по Архангельской области и НАО возбудил уголовное дело, расследование которого взято на контроль прокурором.

 

09 январь 15:09 | : Происшествия

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