В Мирном в руках у мальца взорвалась петарда. Ответит продавец

Прокуратурой ЗАТО г. Мирный проведена проверка по факту оказания медицинской помощи несовершеннолетнему, получившему телесные повреждения в результате взрыва пиротехнической продукции (петарды).
Установлено, что несовершеннолетний днем 01.01.2023 обратился в один из магазинов г. Мирного, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, с целью приобретения пиротехники. Продавец- предприниматель, не убедившись в достижении покупателем возраста 16 лет, не имея документов, подтверждающих безопасность реализуемой им продукции, продал подростку петарду, которая впоследствии взорвалась в его руках, причинив телесные повреждения.
По результатам проверки прокурором в следственный орган направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении предпринимателя, в связи с наличием в его действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Рассмотрев материалы прокурорской проверки, следственный отдел СУСК России по Архангельской области и НАО возбудил уголовное дело, расследование которого взято на контроль прокурором.