Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Два жителя Коношского района пытали собутыльника электротоком

Прокурором Коношского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей района, обвиняемых в незаконном лишении свободы и истязании (п. «а, г» ч. 2 ст.127, п. «д, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Установлено, что в августе 2022 года обвиняемые, после совместного распития спиртных напитков в квартире одного из них, испытывая личную неприязнь, возникшую после словесного конфликта, к их общему знакомому, который находился в этой же квартире, предварительно договорившись между собой, привязали потерпевшего к раскладушке, лишив его тем самым свободы, а затем истязали его, прислоняя находившийся под напряжением оголенный электрический провод к ногам. 

Преступные действия обвиняемых были прекращены только после прибытия на место преступления сотрудников полиции, которых вызвали соседи, услышав крики потерпевшего.

После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в Коношский районный суд для рассмотрения по существу.

19 декабрь 08:41 | : Происшествия

Главные новости


Чума. История одной эпидемии
Наталья, дочь Андрона. Лица кинофестиваля Arctic open

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2022 (233)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20