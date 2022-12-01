Два жителя Коношского района пытали собутыльника электротоком

Прокурором Коношского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей района, обвиняемых в незаконном лишении свободы и истязании (п. «а, г» ч. 2 ст.127, п. «д, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ).
Установлено, что в августе 2022 года обвиняемые, после совместного распития спиртных напитков в квартире одного из них, испытывая личную неприязнь, возникшую после словесного конфликта, к их общему знакомому, который находился в этой же квартире, предварительно договорившись между собой, привязали потерпевшего к раскладушке, лишив его тем самым свободы, а затем истязали его, прислоняя находившийся под напряжением оголенный электрический провод к ногам.
Преступные действия обвиняемых были прекращены только после прибытия на место преступления сотрудников полиции, которых вызвали соседи, услышав крики потерпевшего.
После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в Коношский районный суд для рассмотрения по существу.