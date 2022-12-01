Приговор жестокому архангельскому убийце оставлен без изменений

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации оставлен без изменения приговор Архангельского областного суда, которым 37-летний житель г. Архангельска осужден по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном с особой жестокостью) к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Суд установил, что злоумышленник в ночное время 02.10.2020 в состоянии алкогольного опьянения в Маймаксанском округе г. Архангельска в помещении бани, принадлежащей 39-летнему местному жителю, из личной неприязни к нему, на протяжении нескольких часов избивал находящегося в сознании потерпевшего бейсбольной битой, руками и ногами. Нанес не менее 57 ударов по голове, туловищу и конечностям, при этом демонстративно для потерпевшего осуществлял видеосъемку избиения на мобильный телефон, в процессе избиения оскорблял и унижал мужчину, демонстрировал свое превосходство над ним, трогал своими руками открытые раны на голове и обливал их перекисью водорода, глумясь над потерпевшим, сообщал ему о тяжелом характере причиненных телесных повреждений, а также о том, что от них неминуемо наступит смерть. После причинения осужденным указанных телесных повреждений смерть потерпевшего наступила через непродолжительное время.
Сторону обвинения в суде первой инстанции представляла группа государственных обвинителей под руководством прокурора области, которые убедительно опровергли версию подсудимого, отрицавшего вину.
Гражданский иск потерпевшего на сумму 2 000 000 руб. судом удовлетворен.
Кассационные жалобы осужденного с доводами о невиновности Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации оставила без удовлетворения.