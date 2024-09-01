В фондах Ивановского государственного историко-краеведческого музея хранится фото-экспонат под названием «Солунбал». Снимок сделан неизвестным автором в 1906 году. Разумеется, архангелогородцы без малейших сомнений признают на фото участок речки, именуемой ныне Соломбалкой.

Существует версия, что знакомая нам Соломбалка появилась относительно недавно в результате соединения трёх водных частей: бывшей протоки Петкурьи, истинной речки Соломбалки и прорытой в XIX веке «испытательной канавы». На «ивановском» фото при большом желании и богатом воображении даже отыщутся признаки работ по созданию искусственного канала. Или это всего лишь «извечные» работы по благоустройству набережной?

Кстати, в Интернете можно найти и более категоричное утверждение, согласно которому вся Соломбалка является каналом, прорытым по указу Петра I в конце XVIII века. Так рождаются мифы. Впрочем, многие страны на них неплохо зарабатывают.

По отношению к Соломбалке пусть торжествует историческая правда. Её краткое изложение можно привести на информационной стойке, установленной на отремонтированной набережной. Здесь же неплохо воплотить наконец в жизнь и содержание давнего мема о происхождении названия «Соломбала» от «бала на соломе», устроенного якобы взгрустнувшим на «болотном острове» (правдивая этимология) царём Петром. И пусть этот бал будет ежегодным. Общероссийским. Или нет. Лучше международным... Так бред может стать брендом.

Александр Чашев