Брачный обыск. Детали дореволюционной жизни Поморья

В русском языке слово «брак» обозначает как семейную жизнь, так и неудачно сделанную деталь. Обыск — следственные действия по отысканию улик и установлению фактов, необходимых для суда.

Что такое «брачный обыск»?

Так именовался в Руси-России письменный акт, содержащий определённые сведения о людях, собирающихся венчаться в церкви, и устанавливающий отсутствие препятствий к совершению их брака. Сведения «обыска» заносились в прошнурованные церковные книги, которые велись при храмах с XVI века. В конце XIX — начале XX века брачный обыск получил второе название — предбрачное свидетельство.

В Архангельском краеведческом музее хранится такой документ под № 44 от 13.04.1914 года (на фото), выданный «крестьянской девице Пелагее Николаевне Мехряковой из деревни Гришинской Зачаческой волости Холмогорского уезда, в том, что она имеет намерение вступить в брак с Тимофеем Федоровичем Поршневым – прихожанином Богоявленской церкви» (Емецк). Подписавшие свидетельство священник Никольской церкви Николай Попов и псаломщик Алексей Чудаков засвидетельствовали, «что означенная Пелагея Николаевна - девица, веры православной, по метрическим книгам Зачаческой Никольской церкви значится родившейся в 1893 году, на исповеди и святом причастии в 1914 году была, под епитимьей не состоит, препятствий к браку со стороны притча не имеет». Подобный документ выдан в его приходской церкви и жениху.

После 1917 года предбрачные свидетельства отменены.

Вот и подумалось: в царской России разводы были большой редкостью, в современной (если верить статистике) на 10 браков приходится 7 разводов.

Может, брачный обыск вернуть?

Александр Чашев